Asayiş toplantısına Vali Oktay Çağatay, Cumhuriyet Başsavcısı Durmuş Ali Karakoca, Vali Yardımcıları İzzet Cem Eser ve Furkan Seyman, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Eyüp Subaşı, ilçe kaymakamları ve ilgili birim amirleri katıldı.

Toplantı bitimi 2050 rakımlı Gazitepe Üs Bölgesinde incelemelerde bulunan Vali Oktay Çağatay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Eyüp Subaşı’ndan Gazitepe Üs Bölgesinde konuşlu silah sistemleri ve bölge hakkında bilgiler aldı.

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