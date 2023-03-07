Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Vizyon 2035 Düzce sloganıyla başlattığı Ulaşım Master Planı tanıtımı yapıldı.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Vizyon 2035 Düzce sloganıyla başlattığı Ulaşım Master Planı tanıtımı yapıldı.

Başkan Faruk Özlü’nün şehrin yeniden yapılanması, planlı gelişmesi ve yıldan yıla artan nüfusun hareketliliğinin yeni güzergahlar ve alternatif ulaşım sistemleri ile sağlanması konusunda projelere imza atmaya devam ediyor. İlk olarak şehir içi ulaşım sisteminde yapılan köklü değişiklik ve sonrasında güzergah çeşitliliğinin oluşturulması ile uygulamaya konulan Ulaşım Master Planı’nda 2035 yılı Düzce’si için hazırlık aşamasını tamamlandı.

Düzce’de gerek vatandaşların ulaşımı gerekse araç trafiğinin yeniden yapılandırılması konusunda uzun süre yürütülen veri kaynaklarına dayanarak hazırlanan Ulaşım Master Planı bugün Prof. Dr. Erol Güngör Kültür Merkezi’nde düzenlenen geniş katılımlı organizasyon ile vatandaşlara tanıtıldı. Özlü’nün ev sahibi olduğu organizasyona Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Düzce TSO Başkanı Erdoğan Bıyık, Şoförler Odası Başkanı Yavuz Yılmaz, çeşitli siyasi parti ve STK temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

3 yıllık sürede tamamlandı

Başkan Özlü, katılımcılara ve planın hazırlanmasında demeği geçenlere teşekkür ederek, 3 yıllık süreçte Düzce’nin ulaşım-trafik ve otopark sorunlarının çözümüne yönelik çalışma gerçekleştirdiklerini ve Ulaşım Master Planı çalışmasını tamamladıklarını söyledi. Ulaşım Master Planının ilk aşamasının toplu taşıma sistemi optimizasyonu olduğunu kaydederek konuşmasını sürdüren Özlü, “Bu optimizasyonu tamamladık. 6 metrelik araçlarımızla toplu taşımayı daha sağlıklı şekilde ve ekonomik olarak başarıyla sisteme entegre ettik. İyi bir sistem kurarsak yolcu sayımızın 52 binlere çıkacağını görmüş olduk. Sabah ve akşam saatlerinde büyük otobüslerimizin devreye girmesiyle yolcu yükünü hafifletiyoruz” dedi.

Alternatif güzergahlar

Düzce’ye yeni bir yol daha açtıklarını da katılımcılarla paylaşan Faruk Özlü, Çamköy kavşağından başlayacak ve Hal Kavşağından çıkacak yol ile şehir içi trafiğin yüzde 40 oranında rahatlayacağını sözlerine ekledi. Konuşmasını görseller üzerinden sürdüren Özlü, belediye tarafından bölgede süren şehir içi trafik düzenlemesi ile birlikte alternatif yolların açılmasına yönelik çalışmaların bu sene bitirileceğini, karayolları tarafından devam eden yapım çalışmalarının da tamamlanacağının müjdesini verdi.

Çevre yollarının yapılmasıyla şehir içi trafiğin oldukça rahatlayacağını yineleyen Başkan Özlü, ayrıca, şehir merkezinin belli yerlerinin katlı otopark ilan edileceğini ifade ederek, uygulamaya konulacak Ulaşım Master Planının hayırlı olmasını diledi.

Başkan Özlü’nün konuşmasının ardından sırasıyla kürsüye çıkan Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, TSO Başkanı Erdoğan Bıyık, Şoförler Odası Başkanı Yavuz Yılmaz da yapılan çalışmadan ve Düzce’ye kazandırılan ulaşım sisteminden ötürü Faruk Özlü ve ekibine teşekkür ederken, planın Düzce’ye hayırlı olması dileklerini paylaştı.

Program, Ulaşım Master Planı’nın detaylarının konunun uzmanları Prof. Dr. Kemal Mert Çubukçu, Bekir Ilıcalı ve şehir plancılarının detaylı sunumlarını katılımcılarla paylaşmalarının ardından toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.