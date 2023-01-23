Tomurcuk Oto Genel Müdürü Yasin Tomurcuk, “2030 yılında pazardaki her iki otomobilden birisi elektrikli olacak, hal böyleyken biz de satış sonrası servis hizmetleri için attığımız adımları hızlandırdık” dedi.

Tomurcuk Oto Genel Müdürü Yasin Tomurcuk, “2030 yılında pazardaki her iki otomobilden birisi elektrikli olacak, hal böyleyken biz de satış sonrası servis hizmetleri için attığımız adımları hızlandırdık” dedi.

‘Hibrit ve Elektrikli Taşıtlar Zirvesi’ sektörün önde gelen firmaları ve isimlerini bir araya getirdi. Türkiye’de e-mobilite kavramı, sektörün nitelikli insan kaynağı, elektrikli araçlarda tahrik sistemi, şarj altyapısı ve depolama çözümleri gibi konular ele alındığı zirvede konuşan Tomurcuk Otomotiv Genel Müdürü Yasin Tomurcuk, “Gelecek çok hızlı bir şekilde geliyor ve alışkanlıklarımız değişiyor. Gerek dünyamızda yaşanan ekolojik kriz gerekse ekonomik dar boğaz farklı sektörlerde birçok değişime sebep olurken otomotiv sektörü belki de en büyük değişimi gösteriyor. Elektrikli araçlar günden güne yaygınlaşırken kullanıcıların kafasında bu araçların bakımına dair de pek çok soru işareti bulunuyor. Biz de 40 yılı aşkın süredir servis hizmeti veriyoruz. Ancak geleneksel otomobillerin bakımı konusunda ne kadar tecrübeli olursak olalım elektrikli araçlara geldiğinde işin rengi değişiyor. Bu araçların geleneksel otomobillere göre çok daha az parça içermesi bakım konusunda işleri kolaylaştırsa da elektrik akımı ile çalıştığı için bilinçsiz müdahaleler çok kötü sonuçlar doğurabiliyor. Haliyle bakım konusunda da eğitim ve yetkilendirme tahmin ettiğimizden çok daha büyük önem taşıyor” dedi.

“Bursa’nın ilk elektrikli araçlar servisi kuruldu”

Bursa’da elektrikli araçlar konusunda satış sonrası servis hizmeti verecek ilk ve tek markayı kurduklarını müjdesini de veren Tomurcuk, “Geleneksel araçlar hakkında satış sonrası servis hizmetleri verirken değişimi görmek ve aksiyon almak çok önemliydi. Bizler de hızla yol kat eden elektrikli araçlar konusunda rakiplerimiz içinde ilklerden olmayı başararak elektrikli araç servisi hizmeti veren ‘e-car service’ markasını kurduk. Bilindiği üzere elektrikli araçların bakım konusunda pek çok proses var ve ekipmanların profesyonel biçimde ele alınıp uygulamaların titizlikle yapılması gerekiyor. Bu alanda gözden kaçan ufak bir detay hayati tehlikelere yol açıp can ve mal kayıplarına sebep olabilir. Tam da bu noktada elektrikli araç bakım onarım tesislerinin belirli bir standardizasyonda olmasının ne kadar önemli olduğunu anlıyoruz. Belgelendirme konusunda yapılan çalışmaların hızlandırılması ve denetimlerin çok sıkı yapılması temennisindeyiz. Kaputunu araç kullanıcısının bile açma yetkisi bulunmayan araçlara bakım yapmanın tamamen profesyonel kişilere emanet edilmesi gerektiğini unutmadan, ağır bedeller ödemeden, kullanıcıların kafalarındaki belirsizlikleri silmeyi umuyoruz” diye konuştu.