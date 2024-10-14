Düzce’de Amatör Spor Haftası etkinliklerinde ‘29 Ekim Yüzme Şenliği’ düzenledi. 10’u özel birey olmak üzere toplam 203 lisanslı sporcunun katıldığı şenlikte, dereceye girenler ödüllendirildi.

Düzce Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ile Düzce Gençlik ve Sor İl Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen ‘29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Yüzme Şenliği’ Bahçeşehir Yüzme Salonu’nda gerçekleştirildi. Amatör Spor Haftası kapsamında düzenlenen ve geleneksel hale gelen şenliğe, bu yıl rekor düzeyde katılım oldu.

Şenliğe 10’u özel birey olmak üzere 9 kulüpten 203 sporcunun katıldı. İlk olarak özel çocuklar mücadele etti. Ardından ise 7-9 ve 10-11 yaş kategorisindeki sporcular dereceye girebilmek için kulaç attı. Kızlar ve erkeklerin 50 metre serbest ve 100 metre serbest kategorilerinde yarıştığı etkinlikte, başarılı olan sporculara madalya ve kupanın yanı sıra ve hediye çekleri ve çeşitli ödüller de verildi.