Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge birimi tarafından 2024-2028 stratejik plan hazırlık çalışmaları başladı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda, 2024-2028 stratejik plan hazırlık çalışmaları çerçevesinde, Milli Eğitim Müdürlüğü’nde yer alan birimlerin stratejik plandan sorumlu şef ve memurları ile 17 ilçenin milli eğitim şube müdürlerinin katılımıyla toplantılar gerçekleştirildi.

Toplantılarda; 2024-2028 Stratejik Plan hazırlık çalışmaları ile ilgili açıklamalar yapıldı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin ’Stratejik Plan-Durum Analizi’ kapsamında bulunan mevzuat analizi, kuruluş içi analiz, paydaş analizi, kurumların PESTLE ve GZFT analizi çalışmaları hakkında detaylı bilgi verildi.