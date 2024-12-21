Bitfinex Özel Alpha Raporu’na göre, Bitcoin, 2024'te 100.000 dolar seviyesini aşarak 2 trilyon dolar piyasa değerine ulaşıp küresel olarak en büyük yedinci varlık konumuna yükseldİSTANBUL (İGFA) - ETF'lerin güçlü etkisi ve kurumsal talep, piyasanın bu yükselişine öncülük ederken, tarihsel veriler 2025'te 145.000 dolar ila 200.000 dolar aralığında yeni zirveler görülebilir.

Bitfinex’in yayımladığı Özel Alpha Raporu’na göre, Bitcoin, 2 trilyon dolar piyasa değerine ulaşarak 100.000 doları ilk kez aştı ve gümüş ile Saudi Aramco'yu geride bırakarak küresel ölçekte en değerli yedinci varlık oldu. Toplam arzın yüzde 94,25'inin çıkarıldığı bu dönemde, ETF'ler 1,13 milyon BTC ile piyasada baskın hale gelirken, ABD spot ETF girişleri 35,5 milyar doları aştı.

Kasım 2022'deki 15.487 dolarlık dip seviyesinden yüzde 573 yükselen Bitcoin, güçlü kurumsal talep ve ETF etkisiyle tarihi bir boğa piyasası yaşıyor. Nisan 2024 yarılanmasının ardından 2025'in üçüncü çeyreğinde zirve beklenirken, Bitcoin'in artan küresel önemi ve yatırım potansiyeli dikkat çekiyor.