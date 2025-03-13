21-22 Haziran'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için geç başvuru sürecinin sonuna gelindi. Başvurular için bugün son gün.ANKARA (İGFA)  - 2025-YKS için başvuru işlemlerinde son gün dolayısıyla ÖSYM'den yazılı açıklama yapıldı.

21-22 Haziran'da yapılacak 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) için 6 Şubat'ta başlayan ve ücret ödeme işlemlerinde 13 Mart Perşembe saat 23.59 son gün ve saat olarak duyuruldu.

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Duyuruda, adayların ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden başvurularını gerçekleştirilebileceği bildirildi.

Kaynak: İGF