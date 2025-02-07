Kocaeli Büyükşehir ile Kocaeli Kent Konseyi iş birliğinde yürütülen YEDEP’te bilgilendirme süreci tamamlandı. Proje tekliflerinin teslimi 23 Şubat’ta sona eriyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle hayata geçirilen Yerel Destek Programı (YEDEP), 2025 yılı bilgilendirme sürecini tamamladı. YEDEP; katılımcılık, sosyal sorumluluk ve yerel değerlerin korunması gibi yenilikçi projeleri destekliyor.

BİLGİLENDİRME SÜRECİ TAMAMLANDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Kocaeli Kent Konseyi iş birliğinde yürütülen YEDEP’te 2025 yılı projeleri sürüyor. STK’ların toplum yararına yaptığı faaliyetleri teşvik edip, onların yenilikçi projelerini desteklemeyi amaçlayan YEDEP’te bir süre devam eden bilgilendirme toplantıları sona erdi. İzmit, Gebze, Gölcük ve Derince ilçelerinde gerçekleşen bilgilendirme toplantılarına STK temsilcileri yoğun ilgi gösterdi.

STK TEMSİLCİLERİNDEN YOĞUN KATILIM

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda gerçekleştirilen YEDEP bilgilendirme günleri 28-31 Ocak tarihleri arasında İzmit, Gebze, Derince ve Gölcük ilçelerinde yoğun katılımla gerçekleştirildi. Kocaeli’nde faaliyet gösteren STK temsilcilerinin yoğun ilgi gösterdiği toplantılarda YEDEP kapsamında potansiyel başvuru sahiplerine; başvuru koşulları, uygunluk kriterleri, finansman olanakları, programın hedefleri, proje başvuru süreçleri ve proje hazırlanması konularında detaylı bilgiler verildi.

YEDEP İLE DETAYLI BİLGİ VERİLDİ

Toplantılarda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkiler Dairesi Başkanlığı, AB ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü ve Kocaeli Kent Konseyi’nde görevli proje uzmanları, destek programının genel çerçevesine ilişkin sunumlar ve başvuru sürecine ilişkin kapsamlı bilgilendirmelerde bulundu. STK’lardan geniş katılımın olduğu programda katılımcılar, YEDEP programına dair sorularını yöneltme ve detaylı bilgi edinme fırsatı buldu.

YENİLİKÇİ PROJELER DESTEKLENİYOR

2025 yılını “Kentlilik Bilincinin ve Katılımcılığın Arttırılması” temasıyla geçecek olan YEDEP’e dernekler, vakıflar, federasyonlar ve konfederasyonlar projeleriyle başvuru yapabiliyor. “Kentlilik Bilincini ve Toplumsal Dayanışmayı Özendirmek”, “Yerel Değerleri Korumak ve Tanıtmak”, “Sürdürülebilir Kalkınma ve Kapsayıcılığı Desteklemek”, “Sivil Toplum Kuruluşları Arasında İşbirliğini ve Diyaloğu Güçlendirmek” olarak belirlenen yerel destek programının toplum yararına faaliyetlerin hayata geçirilmesine büyük katkı sunması ve bu kapsamda yapılan yenilikçi projelerin desteklenmesi planlanıyor.

BAŞVURU İÇİN SON GÜN 23 ŞUBAT

Başvuruları 27 Ocak 2025 tarihinde başlayan ve proje tekliflerinin son teslim tarihinin ise 23 Şubat 2025 olarak açıklandığı projeye başvurular online olarak YEDEP başvuru portalı üzerinden yapılabiliyor. Bilgilendirme oturumlarına kayıtlar, Kocaeli Kent Konseyi’nin ve Sivil Dünya Kocaeli resmi https://sivildunyakocaeli.com ve https://kocaelikentkonseyi.org/ internet siteleri üzerinden yapılıyor.

30 MİLYON TL’LİK HİBE VERİLECEK

2025 yılında 30 milyon TL bütçenin ayrıldığı YEDEP projesinde küçük ve büyük ölçekli projeler olmak üzere iki öncelikli alan bulunuyor. Hibeler birinci alanda yer alan küçük ölçekli projeler için 75 bin TL ile 250 bin TL arasında yer alırken, ikinci alanda yer alan büyük ölçekli projeler ise 250 bin TL ile 1 milyon TL arasında değişiyor.