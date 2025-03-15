Osmaneli Kültür Merkezi’nde 2025 yılı tarıma dayalı yatırımlar ve bireysel sulama sistemi destekleri hakkında önemli bir bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantıya, Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, Osmaneli Belediye Başkan Yardımcısı Cemil Özkahya, Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, ziraat mühendisleri, muhtarlar ve çiftçiler katıldı.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Osmaneli İlçe Tarım Müdürlüğü teknik personelleri tarafından yapılan sunumlarda, hayvancılık ve kesimhane yatırımları, soğuk hava deposu ve çelik silo yatırımları, tarımsal ürün işleme, paketleme ve depolama, yenilenebilir enerji kullanımı ve kırsal ekonomik altyapı yatırımları hakkında detaylı bilgiler verildi.

İl Müdürü Necmettin Yoldaş, başvuruların Tarım ve Orman Bakanlığı internet sitesinden yapılacağını belirterek, bireysel sulama sistemleri destekleri için başvuruların 11 Nisan 2025 tarihine kadar İl Tarım Müdürlüğü’ne (Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü) yapılması gerektiğini vurguladı.