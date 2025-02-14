DÜZCE(İHA) – Düzce Orman İşletme Müdürlüğü teknik ekip ve orman köylüsü sorumlu personele 2025 yılı kredi üst limitleri, hibe oranları, kredi verilme şartlarıyla ilgili bilgilendirme yapıldı.

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü 2025 yılı hizmet içi eğitim programı kapsamında Düzce Orman İşletme Müdürlüğü teknik ekibi ve ORKÖY sorumlusu personelin katıldığı eğitim yapıldı. Şube Müdürü Özkan Yavuz tarafından verilen eğitimde 2025 yılı kredi üst limitleri, hibe oranları, kredi verilme şartları gibi konular aktarıldı.