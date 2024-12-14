Osmanlı döneminde tasavvuf ve ilime önemli katkılar sağlayan İsmail Hakkı Bursevi’nin eserleri sanatseverlerin ziyaretine sunuldu. Vefatının 300’üncü sene-i devriyesi olması sebebiyle 2025 yılı İsmail Hakkı Bursevi yılı olması sebebiyle başvuruda bulunuldu.

Türkiye Yazarlar Birliği Bursa Şubesi ve İsmail Hakkı Bursevî Platformu, Bursa’nın manevi mimarlarından Bursevi’nin vefatının 2025 yılında 300’üncü yıl dönümü olması sebebiyle ‘İsmail Hakkı Bursevi’ yılı olarak ilan edilmesi için başvuru yaptı. Osmanlı’nın tasavvuf, ilim ve kültür hayatında önemli bir yeri olan Bursevi, yıl boyunca düzenlenecek programlar ile yad edilecek.

Bursa Devlet Güzel Sanatlar Galerisi’nde düzenlenen ‘İsmail Hakkı Bursevi Yılı’ tanıtım toplantısına Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bursa Büyükşehir Başkan Vekili Mehmet Aydın Saldız, Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürü Kamil Özer, katıldı. Toplantı sonrasında İsmail Hakkı Bursevî’nin eserlerini ve tasavvuf düşüncesini gözler önüne seren “Bursevî’nin Kaleminden” isimli sergide 40 eser sanatseverlerin ziyaretine açıldı.

Anadolu’da yetişen büyük velilerden olan ve Bursa’da çok sayıda talebe yetiştiren İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri’ni rahmetle yad eden Prof. Dr. Mustafa Kara, “Bursa’nın gönül sultanlarından İsmail Hakkı Bursevi’yi eserleriyle, fikirleriyle, düşünceleriyle, dini ve tasavvufi hayata kattıklarıyla birlikte anmak, onu anlamanın peşine düşmek ve onu anmak bir vefa borcudur” dedi.