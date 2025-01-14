“2025 Yılı Gümrük ve Dış Ticaret Mevzuatı Değişiklikleri” Bursa’da düzenlenecek etkinlikte ele alınıyor.

Asset Global Logistic Integration (GLI) ve NOSAB iş birliğiyle düzenlenen etkinlik, 15 Ocak Çarşamba günü, 13.30-16.30 saatleri arasında, NOSAB Yalçın Aras Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek. Konferansta, mevzuat değişikliklerinin yanı sıra yeşil mutabakat ve karbon ayak izi ile tedarik zincirinde maliyet azaltıcı gümrük uygulamaları masaya yatırılacak. Etkinlikte Asset GLI Mevzuat Direktörü Önal Yılmaz, Bursa Bölge Müdürü Burak Türkkan, İş Geliştirme Müdürü Hüseyin Dinsever ile Risk ve Yasal Uyum Koordinatörü Barış Çakır konuşmacı olarak yer alacak. Katılımcılar, güncel mevzuat değişiklikleri hakkında bilgi edinme fırsatı bulurken, dış ticaret ve lojistik süreçlerinde yeni stratejiler geliştirme imkanı yakalayacak.