Özbekistan’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 4. Turizm Bakanları Toplantısı’nda Erzurum 2025 EİT Turizm Başkenti seçildi. Erzurum’un Türk Dünyası Turizm Başkenti seçilmesi şehirde bir heyecan uyandırdı. Erzurum’un sivil toplum kuruluşları da konuyla yakından ilgileniyor.

Özbekistan’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 4. Turizm Bakanları Toplantısı’nda Erzurum 2025 EİT Turizm Başkenti seçildi. Erzurum’un Türk Dünyası Turizm Başkenti seçilmesi şehirde bir heyecan uyandırdı. Erzurum’un sivil toplum kuruluşları da konuyla yakından ilgileniyor.

Bu doğrultuda Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Erzurum Şube Başkanı Murat Ertaş bir açıklama yaparak şehrin sivil toplumunun, bürokrasisinin ve siyasetinin vakit geçirmeden 2025’i gündemine alması ve turizm başkentliği için en doğru stratejilerin, faaliyet alanlarının ve turizm politikalarının belirlenmesi için bir ortak akıl platformunun oluşturulması gerektiğini söyledi.

TDED Erzurum Şube Başkanı Murat Ertaş açıklamasına şöyle devam etti: “Erzurum Türk Dünyasının 2025 Turizm Başkenti ilan edildi. Bu; tarihi ticaret ve seyahat yollarının kesişme noktasında bulunan ve benim ‘Küçük Asya” dediğim şehrimizin Türkistanla (Büyük Asya) karşılıklı sadece turizm açısından değil, sağlık, kültür, ticaret, eğitim gibi daha birçok alanda yeni fırsatlara, ufuklara, fikirlere, ortaklıklara kapı aralayacak önemli bir gelişmedir. Böylesine önemli bir gelişmenin 2023 seçim sathına girdiğimiz günlere denk gelmesi şehrimiz için bir vakit kaybına neden olmamalıdır. Bu anlayışla vakit kaybetmeden Erzurum Valiliğimizin ve Erzurum Büyükşehir Belediyemizin öncülüğünde “Kültür ve Turizm Platformu” kurulmalıdır. Kurulacak platform 2025 öncesinde şehrimizin kültür ve turizm değerlerini yeniden gözden geçirmeli; eksik ve yanlışların giderilmesi, yeni hedefler doğrultusunda yeni projelerin hayata geçirilmesi için bir düşünce ve izleme komitesi görevini icra etmelidir. Platformda üniversitelerimizden, ilgili kamu kurum ve kuruluş temsilcilerinden, sivil toplum kuruluşlarımızdan; konaklama, turizm ve seyahat firmalarımızdan oluşmalıdır. Şehrimiz ortak akıl ile 2025’i şehrin tanıtımı ve yeni yatırımlar için fırsata çevirmelidir. 2025’i 2023’ten şekillendirmeye başlamalıyız.”