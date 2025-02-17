2025 NBA All-Star’ın final maçını, Chuck Takımı’nı 41-25 yenen Shaq Takımı kazandı. İlk yarı final müsabakasında forma giyen milli basketbolcu Alperen Şengün ise 4 sayı, 1 ribaund üretti.

ABD’nin San Francisco kentindeki Chase Center’da gerçekleştirilen Amerikan Basketbol Ligi (NBA) All-Star 2025’in son gününde, mini turnuva olarak düzenlenen All-Star maçları oynandı. 74. NBA All-Star karşılaşmalarında bu sene ilk kez 4 takım ve 3 maçlık bir mini turnuvayı (2 yarı final ve bir final) kapsayan ve 40 sayıya ulaşan tarafın galip geldiği hedef skor formatı uygulandı.

Alperen Şengün, All-Star maçında parkeye çıkan ikinci Türk oyuncu oldu

Organizasyonun ilk yarı final maçında milli basketbolcu Alperen Şengün’ün forma giydiği Chuck Takımı ile Kenny Takımı karşılaştı. Mücadeleyi 41-32 kazanan Chuck Takımı, adını finale yazdırdı. Alperen Şengün ise 4 dakika sahada kalarak 4 sayı, 1 ribaundluk katkı sağladı. Alperen, 2007’de Mehmet Okur’un ardından NBA tarihinde All-Star maçına çıkan ikinci Türk basketbolcu oldu.

İkinci yarı final maçında da Shaq Takımı, Candace Takımı’nı 42-35 yendi.

Şampiyon Shaq Takımı oldu

2025 NBA All-Star finali, Alperen Şengün’ün forma giydiği Chuck Takımı ile Shaq Takımı arasında oynandı. Rakibini 41-25’lik skorla yenen Shaq Takımı, yeni formatta düzenlenen 2025 NBA All-Star’ı şampiyonlukla tamamladı. Finalde Jayson Tatum 15 sayı, 3 ribaund, 2 asist ve Stephen Curry 12 sayı, 4 ribaund, 1 asist, 2 top çalmayla galibiyetin mimarı oldu. Alperen Şengün ise final karşılaşmasında 19 saniye süre aldı.

Stephen Curry, MVP seçildi

NBA All-Star maçlarının en değerli oyuncusu (MVP) ödülünün sahibi, finaldeki 12 sayı, 4 ribaund, 1 asist, 2 top çalmalık performansıyla Stephen Curry oldu. İki müsabakada toplam 20 sayı, 10 ribaunda ulaşan Curry, 2022’nin ardından NBA All-Star’da ikinci kez MVP ödülünü kazanma başarısı gösterdi.

Öte yandan kariyerinde 21. kez All-Star seçilerek kendisine ait rekoru geliştiren LeBron James ise sakatlığı nedeniyle organizasyonda forma giyemedi.