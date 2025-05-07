‘Eskişehir Türk Ocağı 2025 Millî Kültür Bilgi Yarışmaları’nda Eskişehir Eti Sosyal Bilimler Lisesi ve Şehit Teğmen Subutay Alkan Ortaokulu 1’inci oldu.

Eskişehir Türk Ocağı ile Millî Eğitim Müdürlüğü’nün işbirliğiyle ortaokullar arasında düzenlenen yarışmanın final turları Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi salonunda gerçekleştirildi. Yarışma sonunda liselerde Eskişehir Eti Sosyal Bilimler Lisesi 140 puanla 1’inci, Cemal Mümtaz Sosyal Bilimler Lisesi 90 puanla 2’nci, Kılıçoğlu Anadolu Lisesi 80 puanla 3’üncü ve Ahmet Kanatlı Anadolu Lisesi 70 puanla 4’üncü oldu. Ortaokullarda ise Şehit Teğmen Subutay Alkan Ortaokulu 160 puanla 1’inci, Gündüzalp Ortaokulu 150 puanla 2’nci, İki Eylül Ortaokulu 130 puanla 3’üncü, Hacı Hatice Ongurlar Ortaokulu 100 puanla 4’üncü oldu.

Yarışmacı öğrencilere ödülleri takdim edildi

Ödül töreninde Türk Ocağı Başkanı Prof. Dr. Nedim Ünal, bu güzel çocukların yetişmesinde emeği geçenlere teşekkür ettikten sonra millî kültürün önemine değindi. Bu tür yarışmaların devam etmesinin elzem olduğunu dile getiren Ünal’ın konuşmasından sonra ödül törenine geçildi. Yarışmacı öğrencilere madalya, başarı belgesi, kitap ve para ödülü takdim edildi. Okul müdürlüklerine de plaket ve teşekkür beratı takdim edilmesinin ardından program sona erdi.

Programa; Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Ali Pehlivan, Hacı Hatice Ongurlar Ortaokulunun banisi hayırsever iş adamı Avni Ongurlar, Türk Ocaklı üyeleri, finale kalan okulların idarecileri, öğretmenler, öğrenciler ve velilerinin katılım sağladı.