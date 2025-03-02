ÖSYM, bugün gerçekleşen Milli Eğtiim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı 2025-MEB-EKYS için temel soru kitapçığı ve cevap anahtarını yayımladı.ANKARA (İGFA) - Bugün gerçekleşen 2025 Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı’nın (2025-MEB-EKYS) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı’nın yüzde10’u erişime açıldı.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecek.

Temel Soru Kitapçığı görüntüleme süreci 12 Mart 2025 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.

2025-MEB-EKYS Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarına ulaşmak için tıklayabilirsiniz.