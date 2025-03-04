Türk edebiyatının ünlü kalemi Emine Işınsu adına düzenlenen ‘2025 Emine Işınsu Roman Ödülü’ başvuruları, 1 Mart’ta sona erdi. Ödülü kazanan eser, başvuran 269 roman arasından seçilecek ve sonuçlar, Yazar’ın doğum günü olan 17 Mayıs’ta açıklanacak.

İlki 2023 yılında düzenlenen roman ödülüne, aralarında tanınmış yazarların da bulunduğu 142 eser sahibi başvurmuş ve ödül, ‘Cümbezin Kızı’ romanıyla Ülkü Demiray’a verilmişti. Yazar Demiray’a ödülü, Prof. Dr. İlber Ortaylı tarafından, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi’nde düzenlenen törenle takdim edilmişti. Eser, Bilge Kültür Yayınevi tarafından basılmış ve üst üste yedi baskı yapmıştı. Üçüncüsü düzenlenen Emine Işınsu roman ödüllerinin başvuruları son buldu. Yarışmaya 269 kişi başvurdu. Sonuçlar ise Emine Işınsu’nun doğum günü olan 17 Mayıs’ta açıklanacak.

Kazanana 2 cumhuriyet altını

Tertip Komitesi’nden yapılan açıklamaya göre, tek esere verilecek ödülü kazanan yazar, 2 cumhuriyet altınıyla ödüllendirilecek. Ayrıca romanın yayımlanması sağlanacak. Jüri, başvuran eserler arasından mansiyona değer bulunanları da açıklayacak. Eserleri, Prof. Dr. Bilge Ercilasun, Prof. Dr. Belkıs Altuniş Gürsoy, Prof. Dr. İlber Ortaylı, Prof. Dr. Nazım H. Polat ve Şair-Yazar A. Yağmur Tunalı’dan oluşan jüri değerlendirecek. Ödül kazanan eserler, ‘emineisinsu.com’ adresinden duyurulacak.

Ödül Tertip Komitesi Başkanı ve Yazar’ın eşi Prof. Dr. İskender Öksüz, 5 Mayıs 2021 tarihinde hayatını kaybeden Işınsu’nun edebi hayatına, katıldığı yarışmaların büyük katkısı olduğunu ve bu yarışmalarla adını duyurduğunu belirtti. Işınsu’nun bu nedenle genç yetenekleri hep desteklediğini ifade eden Öksüz, "Böylelikle de çok sayıda yazarımızın isminin duyulmasını sağladı" dedi.