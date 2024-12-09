Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğü 2025 Üretim Yılı İçin ÇKS (Çiftçi Kayıt Sistemi) kayıtlarının 31 Aralık 2024 tarihinde sona ereceğini duyurdu.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Çitçilerimiz 2025 üretim yılı için ÇKS (Çiftçi Kayıt Sistemi) Kayıtlarını 31 Aralık 2024 tarihine kadar E-devlet kapısı üzerinden veya Siirt İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerimize şahsen müracaat ederek yapabileceklerdir. Üreticilerimizin mağduriyet yaşamamaları için başvurularını 31 Aralık 2024 tarihinden önce yapmaları önem arz etmektedir.’’ denildi.