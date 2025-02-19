13 Nisan'da yapılacak 2025-ALES/1 için son başvurular 26 Şubat'a kadar alınacak.ANKARA (İGFA) - ÖSYM, 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/1) başvurularını almaya başladığını duyurdu.

13 Nisan’da gerçekleştirilecek sınava yönelik adayların son başvurularını 26 Şubat’a kadar tamamlayabileceği bildirildi.

Başvuruların ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulaması üzerinden yapılabileceği kaydedildi.