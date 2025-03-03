Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Kadın, Aile ve Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi, Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü ve Niğde İl Kültür Müdürlüğünün iş birliğinde 2025 Aile Yılı dolayısıyla hayata geçirilen Aile Üniversitesi projesi kapsamında, güçlü ve sağlıklı aile yapıları oluşturmak amacıyla Niğde halkına yönelik çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

5 Mart 2025 tarihinden itibaren her hafta çarşamba günleri İl Kültür Müdürlüğü Konferans Salonu’nda düzenlenecek programlar kapsamında, konusunda uzman akademisyenler tarafından katılımcılara aile içi iletişim, ebeveyn tutumları, çocuk eğitimi ve toplumsal değerler gibi konularda sunumlar yapılacak.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi öğretim üyeleri Doç. Dr. Nalan Gördeles Beşer ve Doç. Dr. Muhittin Öztürk’ün düzenleyici olduğu proje kapsamında, aileyi güçlendirmek ve sağlıklı aile yapıları oluşturmak amacıyla Niğde halkına rehberlik edilmesi hedefleniyor.

"2025 Aile Yılı’nda, Toplumun Temel Yapı Taşı ve Çekirdeği Aile İçin Önemli Bir Proje"

Proje hakkında değerlendirmelerde bulunan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, "2025 Aile Yılı’nda, toplumun temel yapı taşı ve çekirdeği olan aile kurumu için önemli bir projeyi hayata geçirdik. Ailenin korunması ve güçlendirilmesi, sağlıklı toplum için olmazsa olmaz bir sorumluluktur." dedi.

Topluma hizmette öncü ve yenilikçi bir üniversite olma vizyonuna sahip olan NÖHÜ’nün aile ve toplum için çok önemli etkinlikler gerçekleştirdiğini de aktaran Rektör Uslu, Aile Üniversitesi Projesi’nin bunlardan biri olduğunu belirtti.