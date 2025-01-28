2024 yılında doğal afetlerden kaynaklanan küresel ekonomik kayıplar 368 milyar dolar oldu. Geçen yılın Eylül ayında ABD kıyılarına ulaşan Helene Kasırgası, 75 milyar dolarlık zarara ve 243 kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu.İSTANBUL (İGFA) - 2024 yılına ilişkin Küresel Doğal Afetler Raporu yayımlandı. Rapor sonuçlarına göre 2024'te özellikle ABD'deki kasırga ve şiddetli konvektif fırtınalar nedeniyle 368 milyar dolarlık ekonomik kayba yol açarken sigorta pazarının yaptığı toplam ödeme 145 milyar dolar oldu.

Sigorta kültürü daha yüksek olan Amerika kaynaklı afetlerin ağırlığına rağmen, toplam ekonomik zararın ancak yüzde 40'ı sigorta pazarı tarafından karşılanabildi.

Sigortasız risklerin yarattığı ekonomik zarar toplumlar, işletmeler ve hükümetler için ciddi bir mali yük oluşturdu.

EN BÜYÜK EKONOMİK KAYBA NEDEN OLAN KÜRESEL AFET, HELENE KASIRGASI

Helene Kasırgası, geçen yılın eylül ayında ABD kıyılarına ulaştı ve 75 milyar dolarlık zarara ve 243 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

Ekim ayında gerçekleşen Milton Kasırgası ise 35 milyar dolarlık zarar yarattı ve bu zararın 20 milyar doları sigorta pazarı tarafından karşılandı. Bu iki olay, küresel sigorta kayıpların yüzde 78'inin ABD'de gerçekleşmesinin başlıca nedenleri olarak öne çıkıyor.

Milyar dolarlık felaketlerin sayısındaki artışın başlıca nedeni, ABD'deki şiddetli konvektif fırtına olaylarındaki artış olarak ortaya çıktı.

Bu arada 2024 yılında global sıcaklık tarihteki en yüksek seviyeye çıkarken bu durum sadece dünya genelinde yaşanan sıcak hava dalgaları ve rekor sıcaklıklarla kendini göstermedi aynı zamanda çeşitli risklerin şiddeti ve sıklığı üzerindeki sürekli etkilerle de ortaya çıktı.

2024 yılında büyük ölçüde sıcak havalardan ve selden kaynaklanan doğal afetler nedeniyle 18 bin 100 kişi hayatını kaybetti. Bu rakam, 21. yüzyıl ortalaması olan 72 bin 400'ün oldukça altında kaldı. Bu, gelişmiş uyarı sistemleri, hava durumu tahminleri ve tahliye planlamasına bağlandı. Bu durum, afetlerle mücadelede güvenilir iklim verileri, analizler ve bilgilerin önemini de bir kez daha ortaya koyuyor.

Raporun sonuçlarını değerlendiren Aon Türkiye Eş CEO'su Selda Oknas Tanbay, araştırmaların dünya genelinde iş kararlarını etkileyen ticaret, teknoloji, iş gücü ve iklim olduğunu kaydetti. Tanbay, iklim riskinin diğer üç konuyu her yönünü etkileyebildiğini ifade etti.