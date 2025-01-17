Türkiye’nin yerli sosyal medya platformu Yaay, FOTON Derneği iş birliğiyle düzenlenen “2024 Nasıl Geçti” ödüllü fotoğraf yarışmasının startını verdi. 30 Ocak'a kadar Yaay platformunda paylaşılacak fotoğraflar değerlendirilecek.İSTANBUL (İGFA) - Yaay ve Foton Derneği, 2024’ün unutulmaz anlarını yakalamaya tüm fotoğraf severleri davet ediyor.

Türkiye'nin yerli sosyal medya platformu Yaay, ödüllü fotoğraf yarışması başlattı.

Yarışmada yer almak isteyen katılımcılar, #2024NasılGeçti, #Yaay ve #FotonDerneği etiketlerini kullanarak 2024 yılına dair en özel anlarını Yaay’da paylaşabilecek.

En çok beğeni alan 100 fotoğraf, Coşkun Aral, Cem Kıvırcık, Prof. Dr. Ozan Bilgiseren, Tanın Helvacı ve Murat Gür gibi fotoğraf dünyasının önde gelen isimlerinden oluşan jüri tarafından değerlendirilecek.

Yarışmanın kazananları 15 Şubat’ta açıklanacak.

Birincilik ödülü 40 bin TL olarak açıklanırken, ikincilik ödülü 30 bin TL, üçüncülük ödülü 20 bin TL, 10 adet mansiyon ödülü için her biri 1.000 TL olarak belirlendi.

Ayrıca, jüri tarafından seçilen fotoğraflar sergi hakkı kazanacak.

Fotoğraf paylaşımı için son tarih 30 Ocak olurken, beğeniler 3 Şubat’a kadar devam edecek.