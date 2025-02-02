Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim alan öğrenciler, 2024 yılında katıldıkları uluslararası müsabakalarda toplam 188 madalya kazanarak Türkiye'ye büyük bir gurur yaşattı.

Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, 2024 yılında uluslararası yarışmalara katılım sağlayan ve derece alan öğrencilere yönelik bir çalışma gerçekleştirdi. Buna göre öğrenciler, 117 uluslararası yarışmada bireysel derece elde etti.

Öğrenciler, spor alanında bireysel katıldıkları dünya şampiyonalarında 11 birincilik, 4 ikincilik ve 4 üçüncülük; Avrupa şampiyonalarında 24 birincilik, 10 ikincilik ve 17 üçüncülük madalyası kazandı.

Ayrıca uluslararası şampiyonalarda 8 birincilik, 11 ikincilik ve 14 üçüncülük; Balkan şampiyonalarında ise 7 birincilik, 1 ikincilik ve 1 üçüncülük madalyası elde edildi.

Bilim alanında öğrenciler, bireysel katıldıkları Uluslararası MEB Robot Yarışması'nda 3 ikincilik; TEKNOFEST ve TÜBİTAK Biyoloji Olimpiyatları'nda ise her birinde birer ikincilik madalyası kazandı.

ÖĞRENCİLERİN, EKİP BAŞARILARI

Öğrenciler, uluslararası yarışmalarda ekip olarak da önemli başarılara imza attı.

Dünya Şampiyonalarında 1 ikincilik, 12 üçüncülük; Avrupa Şampiyonalarında 1 ikincilik, 4 üçüncülük; uluslararası şampiyonalarda 11 birincilik, 3 ikincilik, 5 üçüncülük; Balkan Şampiyonaları'nda ise 3 birincilik ile 1 ikincilik madalyası elde edildi. Bilim alanında ekip olarak katılınan Uluslararası MEB Robot Yarışması'nda 5 birincilik, 8 ikincilik, 3 üçüncülük; TEKNOFEST'te ise 2 birincilik, 9 ikincilik ve 3 üçüncülük madalyası kazanıldı.