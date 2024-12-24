Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, 2024 yılında sıfır atık ve geri dönüşüm projelerinde önemli bir başarıya imza attı. Yıl boyunca yürütülen Sıfır Atık çalışmaları sayesinde 38 binden fazla ağacın kesilmesinin önüne geçen Karatay Belediyesi, 12 milyon KW’nın üzerinde de bir enerji tasarrufu sağladı. ‘2024 yılı, sıfır atık çalışmalarımızla önemli işlere imza attığımız bir yıl oldu’ diyen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca; Karataylılara duyarlılıkları ve destekleri için teşekkür etti.

Karatay Belediyesi, çevreye duyarlı projeleriyle 2024 yılında da toplumsal farkındalığı artırma konusunda önemli adımlar attı. Karatay Belediyesi Sıfır atık hedefi doğrultusunda, ilçede atık yönetimini kökten değiştirerek daha sürdürülebilir bir çevre için önemli adımlar attı. Belediye, kağıt, plastik, cam, organik atık ve elektronik atıkların ayrı toplanması ve işlenmesi ve daha birçok alanda yenilikçi çözümler sundu.

Toplanan atıklardan önemli kazanç sağlandı

2024 yılında Karatay Belediyesi tarafından yürütülen sıfır atık ve geri dönüşüm çalışmaları kapsamında; kağıt, karton ve plastik ambalajlardan oluşan 3 bin 767 ton ambalaj atığı ekonomiye kazandırıldı. Kullanılmayan tekstil ürünleri yeniden değerlendirilerek 206 ton tekstil ve giysi atığında hammadde tasarrufu sağlandı. Çevreye zarar verebilecek 4 ton atık ilaç kontrollü bir şekilde bertaraf edildi. 20,1 ton bitkisel atık yağ geri dönüştürülerek biyodizel üretimine katkı sağlandı. 4,7 ton kimyasal madde içeren atık piller, doğaya zarar vermeden geri dönüştürüldü. Elektronik cihazlardan elde edilen 31,36 ton elektronik atıktan geri hammadde tasarrufu elde edildi.

38 bin ağacın kesilmesi önlendi

Atıkların geri dönüşümü sayesinde çevreye ve doğaya önemli katkılar kazandırılarak; 38 bin 424 ağacın kesilmesi önlendi. 1 milyon 562 bin 69 litre petrol tasarrufu sağlandı. 12 milyon 877 bin 339 KWH enerji tasarrufu sağlandı. 449 bin 441 kg sera gazı salınımı önlendi. 63 bin 286 m su tasarrufu sağlandı.

2024 yılında birçok etkinlik ve proje gerçekleştirildi

Karatay Belediyesi 2024 yılında sıfır atık konusunda farklı alanlarda birçok proje ve etkinlik gerçekleştirdi. Ankara’da düzenlenen ÇevreFest etkinliğine katılan belediye, burada sıfır atık projelerini tanıttı. Çevre dostu belediyecilik anlayışının detayları aktarılarak farklı belediyeler ve kurumlarla bilgi paylaşımı yapıldı. DEEP Projesi kapsamında ise uzmanlar tarafından Karatay’ın sıfır atık uygulamaları başarıları örnekler olarak sunuldu.

Atığın sıfır noktaları geri dönüşüm projelerine ilgiyi arttırdı

Belediye, “Atığın Sıfır Noktası” projesini ise 2024 yılında genişleterek toplam nokta sayısını 4’e çıkardı. Vatandaşlar, evlerindeki ayrıştırılmış atıkları bu noktalara getirerek puan topladı ve biriktirdikleri puanlarla ev ihtiyaçlarını karşılayabilecek hediyeler kazandı. 2022’den bu yana bu sistem sayesinde; bin 360 ton atık toplanarak 10 bin 660 hediye vatandaşlara dağıtıldı. Bu uygulama, ayrıştırma bilincini artırırken vatandaşların geri dönüşüm projelerine olan ilgisini büyük ölçüde desteklemesine katkı sağladı.

Konyalı sanayici sahada bilgilendirildi

İmalat atıkları yönetimi konusunda Konyalı sanayiciler sahada bilgilendirildi. Bu noktada Karatay Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Konya Büyükşehir Belediyesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü temsilcilerinin katıldığı söz konusu bilgilendirme etkinliğinde bakanlığın Entegre Çevre Bilgi Sistemi uygulamasının nasıl kullanılacağı, Atık Taşıma Talebi’nin (MoTAT) nasıl oluşturulacağı, Atık Beyan Sistemi, belediyelerin toplamakla sorumlu olduğu atık türleri ile daha sonra yapılacak saha denetimleri ve bunun sonucundaki muhtemel idari yaptırımlar gibi daha birçok konuda bilgilendirilme çalışması gerçekleştirildi. Öte yandan, alınacak mobil sıfır atık aracı ile mahallelerde, pazar yerlerinde ve meydanlarda atık toplama faaliyetleri başlatılması planlanıyor. Bu uygulama ile de geri dönüşüm çalışmaları daha geniş bir ağlı kapsama ulaşacak.

Sıfır atık ve sürdürülebilirlik adına önemli imzalar atıldı

Sıfır atık ve sürdürülebilirlik adına hayata geçirilen projeler, imzalanan iş birliği protokolleri ve toplumsal farkındalık çalışmalarıyla Karatay Belediyesi, çevrenin korunması ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakılması yolunda önemli adımlar attı. Karatay Belediyesi bu kapsamda Küresel Belediye Başkanları Sözleşmesi’ni (GCOM) imzalayarak sürdürülebilir şehir hedeflerini benimsedi. Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı (SECAP) raporunun hazırlıkları ise devam ediyor. Konya’nın hava kirliliği sorunları ve çözüm önerilerine dair ayrıntılı bir rapor hazırlandı. Atık Karakterizasyonu Çalışması kapsamında Konya’da sıfır atık pilot il kapsamında belediye atıkları karakterize edildi.

Gelecek nesillere temiz bir dünya bırakmak için gayret ediyoruz

2024 yılı sıfır atık çalışmalarını değerlendiren Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, ‘2024 yılı, sıfır atık çalışmalarımızla önemli çalışmalara imza attığımız bir yıl oldu’ diyerek Karataylılara duyarlılıkları ve destekleri için teşekkür etti. Hasan Kılca açıklamasında şunlara yer verdi: “2024 yılı, sıfır atık çalışmalarımızla adeta damga vurduğumuz bir yıl oldu. Geri dönüşüm ve atık yönetimi konularında önemli projelere imza attık. Sıfır atık, sadece bir çevre projesi değil, gelecek nesillere bırakacağımız temiz bir dünya için büyük bir sorumluluktur. Karatay olarak geri dönüşüm ve atık yönetimi konusundaki projelerimizle fark oluşturuyoruz. Vatandaşlarımızın projelerimize gösterdiği ilgi ve destek, bizleri daha büyük hedeflere yönlendiriyor. İlçemizde başlattığımız ‘Atığın Sıfır Noktası’ gibi yenilikçi projeler sayesinde geri dönüşüm bilincini her yaş grubuna yayıyoruz. Özellikle çocuklarımız ve gençlerimiz bu bilinci küçük yaşlarda kazanıyor, bu da geleceğe olan umutlarımızı artırıyor. Bunun yanında, sanayi tesislerinden evlerimize kadar her alanda geri dönüşümü teşvik ediyoruz. Karatay Belediyesi olarak 2025’te bu gayretimizi daha da genişleterek hemşehrilerimizle birlikte çevre bilincini artırmayı hedefliyoruz.”