İnegöl Belediyesi’nin 2024 yılında hayata geçirdiği çalışmalara dair değerlendirmelerde bulunan Belediye Başkanı Alper Taban, özellikle şehir merkezindeki kent meydanı ve yeni yaşam alanı, merkez park ile heykel bölgesi düzenleme çalışmalarıyla İnegöl’ün çehresinin değiştiğini söyledi.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl Belediyesi’nin 2024 yılı çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İnegöl’ün 2024 yılında özellikle merkezi alanlarda köklü bir değişim ve dönüşüm yaşadığını belirten Başkan Taban, modern İnegöl’ün temellerini oluşturan projelerin 2024’te tamamlandığını söyledi. Başkan Taban, bu dönüşümün yeni yılda ve dönem boyunca merkezden genişleyerek devam edeceğini de ifade etti.

2024 yılının İnegöl adına en köklü değişiminin Kent Meydanı ve Yeni Yaşam Alanı olduğunu vurgulayan Başkan Taban, “Belediye hizmet binamızın da içerisinde yer aldığı yeni yaşam alanımız ile şehrimizin yeni merkezini inşa etmeye başladık. Gastro İnegöl Restoranımız, Nöbetçi Kitaphanemiz, sergi salonumuz, kafeteryamız, açık ve kapalı otopark alanlarımızla başlayan hamle, hemen karşı adada Merkez Park ile devam etti. Burada da yine açık ve kapalı otopark alanları en önemli nokta. Toplamda 390 araçlık otoparkı merkezde oluşturmuş olduk. Merkez Parkın tamamlayıcısı olan karşı adada ise Gastro Kafe şehrimize ve şehrimizin yeni meydanına değer kattı. Son olarak heykel bölgesinde kapsamlı bir yenileme çalışmasıyla bölgedeki çalışmaları tamamladık. Heykel bölgesinde köklü bir değişim ile modern bir görünüm sağladık. Vatandaşlarımız da merkezdeki bu yeni yapılanmayı, şehrin yeni meydanını, modern kimliğini temsil eden yaşam alanını çok beğendi. İnegöl’ün merkezi ve meydanı, 2024 yılına başladığı gün ile bitirdiği gün arasında ciddi bir değişim yaşamış oldu” dedi.

Sanayi ve tarım şehri İnegöl’ün turizm alanında da her geçen gün gelişimini sürdürdüğünü dile getiren Başkan Taban, “2024 yılında bu alanda ciddi gelişim oldu. Özellikle gastronomide, Yeni Yaşam Alanı ve Kent Meydanı içerisinde yer alan Gastro İnegöl Restoranı ve Gastro Kafe ile İnegöl’ün lezzetleri başta ilçe halkımızın, devamında şehrimize gelen misafirlerin beğenisine sunuldu. Turizmin önemli başlıklarından biri olan gastronomide güzel bir marka kazanmış olduk. Gastro İnegöl, 200’ü aşkın yöresel lezzetin sunulduğu bir konsept. Yöresel lezzetlerle beraber günümüz lezzetlerini de kendi markamızla taçlandırarak Zamanın Tadı sloganıyla Gastro Kafeyi oluşturduk. Bu mekanlar hem fiziki olarak şehrimize değer kattı hem de sundukları lezzetlerle artı bir değer oluşturdu” ifadelerinde bulundu.

İnegöl’de dijital altyapı dönemiyle 7/24 takip başladı

2024 yılında atılan önemli adımlardan birinin de İnegöl Belediyesi’nde milat sayılabilecek uygulama olan İzleme ve Değerlendirme Merkezi olduğunu dile getiren Başkan Taban, “Teknolojik ve dijital dönüşümler sonucunda Nisan ayında İzleme ve Değerlendirme Merkezimizi hizmete açtık. Akıllı Şehir Fiber Altyapı projesi kapsamında şehrimizde 11 kavşakta Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) şehir güvenlik kameraları montajı yapılarak sistem devreye alındı. Görüntüler İzleme ve Değerlendirme Merkezinde anlık olarak izlenmeye başladı. Bu merkez ile artık İnegöl’ü 7/24 takip ediyor ve trafikten çevre kirliliğine, şehir yaşamını olumsuz yönde etkileyecek her adıma anında müdahale edebiliyoruz” diye konuştu.

Bir yandan da şehrin ve vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik adımlar atmaya devam ettiklerini kaydeden Başkan Taban, “Akhisar Mahallemizde yeni bir Sağlık Ocağı oluşturduk. İnegöl’ün yeni gelişim bölgesi olan ve hızlı bir yapılaşmanın bulunduğu Akhisar bölgesinde Bursa Büyükşehir Belediyesi ile İnegöl Belediyesi iş birliğinde yapımına başlanan sağlık ocağımız hizmet vermeye başladı. Mahalle sakinlerimize hayırlı olsun” dedi.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban konuşmasına şöyle devam etti: “2024 yılında Belediyemizin işleyişine dair de birtakım adımlar attık. Dünya değişiyor, her şey güncelleniyor. Bu noktada idari yapılanmada da günün şartlarına uygun şekilde pozisyon olmak durumundayız. Bu nedenle 2024 yılında 3 yeni daire müdürlüğü kurduk. Afet İşleri Müdürlüğü, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ile Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü aktif olarak belediyemiz bünyesinde çalışmalarına başladı. Bunların yanı sıra belediyemiz bünyesinde 3 yeni birim de oluşturduk. AB ve Dış İlişkiler Ofisi, Yalın Ofis ile Marka Ofislerinin Kasım ayında açılışını gerçekleştirdik. Bu çalışmalarla şehrin fiziksel dönüşümünün yanında kurumsal dönüşümü de kararlılıkla yürütüyoruz. 2024 yılı aynı zamanda seçim yılıydı. 2019’da aldığımız hizmet bayrağını 5 yıl boyunca taşıdıktan sonra önce partimizin bizlere yeniden güvenmesi, akabinde vatandaşlarımızın teveccühü ile 5 yıllık yeni bir döneme başladık. Bu süreçte İnegöl’ün 2029 yılı vizyonunu ortaya koyarak projelerimizi hazırladık. Seçim sonrası da kaldığımız yerden üretmeye, İnegöl’ü geliştirecek projelere imza atmaya devam ediyoruz. Amacımız vatandaşlarımızın beklentisini karşılayarak şehrin sorunlarına çözüm üretmek.”

Açıklamalarında dünya gündemine de değinen Başkan Alper Taban, “Savaşlarla, kan ve gözyaşıyla geçen zor bir yıl oldu 2024. Özellikle Ortadoğu’da, Filistin’de, Gazze’de İsrail’in yaptığı soykırımların yeni yılda sona ermesini, tüm dünya için 2025 yılının sağlık, huzur, mutluluk, barış ve kardeşlik getirmesini temenni ediyorum” dedi.