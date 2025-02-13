2024 yılında yakalama kararı olan ve aranan 197 bin 940 şüpheliANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2024 yılında yakalama kararı olan ve aranan şüphelilerle ilgili istatistiki bilgi paylaştı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, geçen yıl 197 bin 940 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

2024 yılı içerisinde mahkemelerce yakalama kararı verilen ve aranan şahıslara” yönelik düzenlenen operasyonlarda; 0-5 yıldır aranmakta olan 195 bin 790 şahıs, 5-10 yıldır aranmakta olan bin 249 şahıs, 10 yıl ve üzeri aranmakta olan 901 şahıs olmak üzere toplamda 197 bin 940 kişinin yakalandığı bildirildi.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1889903524760240408

Hapis araması olan ve adaletten kaçmaya çalışanların, ellerini kollarını sallayarak sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceklerini belirten Bakan Yerlikaya, paylaşımında, "Eninde sonunda yakalarız. Bizden kaçış yok. Hapis kararıyla arananlar için her il ve ilçede özel ekipler kurduk. Bu şahısları her yerde arıyorlar. Durumundan şüphelendiğiniz kişileri 112’ye bildirin. Biz gereğini yapalım" ifadelerini kullandı.