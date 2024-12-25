2024 yılı üniversite yerleştirme sonuçlarına göre, Biruni Üniversitesi, vakıf üniversiteleri arasında kontenjanına oranla en fazla talep gören üniversite oldu.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından açıklanan verilere göre; Biruni Üniversitesi, 3 bin 157 kişilik kontenjana sahip olmasına rağmen, 48 bin 33 aday öğrenci tarafından tercih edildi. Bu durumda, yaklaşık her 15 adaydan biri üniversiteye kabul edilmeye hak kazandı. Bu veriler, 3 binin üzerinde kontenjanı olan vakıf üniversiteleri arasında Biruni Üniversitesi’nin en çok talep edilen yüksek eğitim kurumu olduğunu ortaya koydu.

“Kariyerlerine güçlü bir başlangıç yapma imkanı tanıyoruz”

Biruni Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Yüksel, “Üniversitemiz, sağlık bilimleri alanında öğrencilere kariyerlerine güçlü bir başlangıç yapma imkanı tanıyor. Üniversitemiz, akademik kadrosunu sürekli olarak güçlendirerek, öğrencilerine sadece teorik bilgi değil, aynı zamanda pratikte de deneyim kazandırmayı hedefliyor. Bu yılki yerleştirme sonuçları, üniversitemizin sağlık alanındaki eğitim kalitesinin ve uygulamalı eğitim fırsatlarının öğrenci tercihlerinde belirleyici faktörlerden biri olduğunu gösteriyor. Biruni Üniversitesi’nin güçlü altyapısı, modern kampüs imkanları ve Tıp Fakültesi Hastanesi tercih edilmesinde önemli rol oynadı” diye konuştu.

“Öğrencilerimizin gelişimini birebir takip ediyoruz”

Prof. Dr. Adnan Yüksel konuşmasının devamında, “Her öğrencimize mentör-menti eğitimi veriyoruz. Bu süreçte, öğrencilerimizin gelişimini bire bir takip ederek onlara rehberlik ediyoruz. Mezuniyet öncesinde proje yazma fırsatları sunuyor, öğrencilerimizin pratik deneyim kazanmalarını sağlıyoruz. Ayrıca, gece 12’ye kadar çalışan ileri araştırma merkezimizde en son teknolojilerle donatılmış altyapıdan faydalanmalarına imkan veriyoruz. 24 saat açık olan kütüphanelerimizde öğrencilerimiz, istedikleri zaman ders çalışma ve araştırmalarını sürdürme imkanı buluyorlar. Bu imkanlarla, öğrencilerimize akademik başarılarını en üst seviyeye çıkarmak için her türlü desteği sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Üniversitenin önümüzdeki yıllarda sağlık alanındaki liderliğini daha da pekiştireceğini sözlerine ekleyen Prof. Dr. Adnan Yüksel, öğrencilere uluslararası alanda tanınan bir eğitim sunmayı hedeflediklerini söyledi.