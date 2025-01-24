Ticaret Bakanlığı'na bağlı 19 Serbest Bölgede, 2024 yılında 12 Milyar Dolar ihracat yapılarak 4,1 milyar dolar dış ticaret fazlası elde edildi.ANKARA (İGFA) - Katma değerli üretim ve ihracatın merkezleri olan Ticaret Bakanlığı'na bağlı serbest bölgeler, Türkiye'nin üretim kapasitesine, istihdam imkanlarına ve dış ticaret performansına güç katmaya kararlılıkla devam ediyor. 2024 yılında toplam ihracat 12 milyar dolar olurken, serbest bölgelerimizin ithalatı 2023 yılına göre yüzde 14,8 oranında düşüş göstererek 7,9 milyar dolar olarak gerçekleştirildi.

Bu gelişmeler kapsamına Ticaret Bakanlığı'na bağlı serbest bölgelerin dış ticaret fazlası 2023’teki 3,2 milyar dolar seviyesinden 2024 yılında 4,1 milyar dolara yükselirken, ihracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 152’ye yükselerek, serbest bölgelerimizin uluslararası ticaretteki rekabetçi gücünü bir kez daha teyit etti.

Bakanlığın resmi internet sitesinde yer alan verilere göre orta-ileri (yüzde 47,7) ve yüksek (yüzde 8,3) teknoloji sınıflarına giren malların ihracattaki payı, 2023'teki yüzde 52,37'den 2024 yılında yüzde 56’ya yükselirken, 2024 yılında serbest bölgelerdeki satışlar içerisinde ihracatın payı ise 2023 yılındaki yüzde 71 seviyesinden 2024’te yüzde 74’e yükseldi.

2024 yıl sonu itibarıyla, 524’ü yabancı olmak üzere toplam 2 bin 91 firmanın faaliyet gösterdiği serbest bölgelerimizde istihdam 96 bin 436 kişiye ulaştı.

Ticaret Bakanlığı'na bağlı serbest bölgeler, sadece dış ticarete değil, yüksek teknoloji odaklı üretime ve istihdama da güç verirken, katma değer üreten bu bölgeler, Türkiye’yi küresel ekonomide daha güçlü bir konuma taşıdığı gözlendi. Serbest Bölgeleri daha da güçlendirmek, ülkenin kilit ihracat üsleri haline getirmek üzere çalışmaların 2025 yılında da devam edeceği kaydedildi.

