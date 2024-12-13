Samsun Büyükşehir Belediye (SBB) Meclisi 2024 yılının son toplantısında toplam 43 madde görüşülerek karara bağlandı.

SBB Aralık Ayının 2. Birleşimine Ait 1. Oturumu, Meclis Toplantı Salonu’nda Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk başkanlığında yapıldı. Toplantıda, komisyonlardan havale edilen 43 madde görüşüldü. Görüşülen maddeler arasında yer alan "Meydan Güzelleştirme Projesi" kapsamında Subay Gazinosu’nun kaldırılıp, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi çevresindeki 70 dönümlük alana ‘kent park’ yapılmasını öngören madde de oybirliği ile kabul edildi.

Meteoroloji protokolü meclisten ‘oy çokluğu’ ile geçti

Toplantıda ayrıca “Samsun Büyükşehir Belediyesince Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün ihtiyaç duyduğu yapıları inşa etmek üzere, mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait Atakum ilçesi Çatalçam Mahallesi’ndeki 5 bin 554 m2’lik arsa için Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile protokol hazırlanması ve protokolün imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi teklifi” maddesi görüşüldü. CHP grubu, Hazine’ye ait taşınmazların satışına ilişkin kanunda, "Taşınmazların satış bedellerinin tahsil edilen kısmının yüzde 30’u mülkün bulunduğu belediyesine, yüzde 10’u da büyükşehir belediyesine aktarılır" hükmünün olduğunu hatırlatarak, yüzde 30’luk arsa payının Atakum Belediyesi’ne aktarılmasını, Meteoroloji alanının da korunmasını istedi.

Konu hakkında açıklamada bulunan Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk, “Belediye başkanlarımız bir araya geliyor. Çoğu kez ilçe belediyelerimize Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak olduğundan fazla da katkı ve destekleri oluyor. Biraz bu konuda da olaylara böyle bakılmasının faydalı olduğunu düşünüyorum. Biraz bu yönüyle de değerlendirilmek lazım. Şehrimize yapılacak hizmetlere de özellikle de bir önceki dönemde de eski başkanımız zamanında da Atakum’da yapılan hizmetlerimize çoğu kez böyle serzenişleriniz oldu. Buna rağmen Büyükşehir Belediyesi 17 ilçemizin tamamında hizmet etmek gibi bir durumu söz konusu. Dolayısıyla bunu beğenirsiniz beğenmezsiniz, size göre uygun olur olmayabilir ama belediye başkanlarımızın bu konudaki çalışmalarına ilçemiz ve orada yaşayanlar adına teşekkür ediyorum” dedi.

Madde, CHP’nin ret oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edilerek karara bağlandı.

Yakakent Belediye Başkanı İyi Parti’den istifa ederek ‘bağımsız’ oldu

Mecliste gündem maddelerine geçilmeden önce başkanlığa ulaşan dilekçe kamuoyunun bilgisine okundu. 31 Mart Mahalli Seçimlerinde İyi Parti’den Yakakent Belediye Başkanı Seçilen Dr. Şerafettin Aydoğdu’nun okunan dilekçesinde Aydoğdu’nun İyi Parti’den istifa ederek, bağımsız olarak görevine devam ettiği duyuruldu.

Ayrıca mecliste geçmiş Kadın Hakları Günü dolayısıyla kadın meclis üyelerine Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan’ın hediyeleri takdim edildi. Son olarak da 2025 yılının ilk olağan meclis toplantısının 13 Ocak’ta yapılması kararlaştırıldı.