Türkiye’de boşanma oranları her geçen gün artış gösteriyor. 2024 verilerine göre, Türkiye'de 2024 yılında Türkiye'de toplam boşanma sayısı 200 bini geçti.İlker TÜRKER / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - 2024 yılında gerçekleşen boşanma sayısı, geçen yıla oranla yüzde 15 daha arttı. Bu konuda aile yapısındaki değişimlere vurgu yapan uzmanlar, boşanma oranlarının artış sebeplerini değerlendirdi.

Son yıllarda Türkiye'de kadının çalışma hayatında daha çok yer alması bu sayede kadınların ekonomik bağımsızlıklarını kazanmalarının, toplumsal rollerin değişmesine yol açtığını ve bunun boşanma oranlarını etkileyen önemli bir unsur haline geldiğini belirten uzmanlar, her iki kişinin de günlerinin çoğunu işte geçiriyor olmalarının olumsuz tarafları olduğunu kaydediyor.

Uzmanlar öte yandan sosyal medya ve dijital platformların, insanların birbirleriyle olan ilişkilerini daha karmaşık hale getirdiğini ifade ederken çiftler arasında yaşanan sorunların çözümlerinde de zorluklar yarattığını belirtiyor. Uzmanlar iletişim eksikliklerinin, evliliklerde güvensizlik ve hayal kırıklığına neden olarak boşanma oranlarının artmasına katkıda bulunduğunu dile getiriyor.

Maddi sorunların da çiftler arasında çatışmalara yol açtığını kaydeden uzmanlar, bunun boşanma kararını kolaylaştırdığını söylüyor.