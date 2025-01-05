Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, 2024 yılında 4 bin 330 yangına vakasına, 3 bin 469 kurtarma operasyonuna müdahale etti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin itfaiye erleri, 2024 yılında da şehirde vatandaşın en büyük destekçisi oldu. Ateş savaşçılarının 2024 yılı raporu açıkladı. 24 saat boyunca yangın söndürme, kurtarma çalışmaları ve trafik kazaları başta olmak üzere en kritik olaylara dakikalar içerisinde müdahale edildi. Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, sorumluluk sahasında son 1 yılda bina, işyeri, fabrika, atölye, araç, depo, bahçe, orman, anız ile çöp yangınları olmak üzere 4 bin 330 yangına anında müdahale ederek vatandaşların can ve mal kaybını önleme noktasında hayati bir rol oynadı. Ekipler, müdahale ettikleri büyük olaylarda alevlerin arasından yüzlerce kişiyi gözünü kırpmadan gerçekleştirdikleri operasyonlarla kurtardı, birçok hayatı ölümün kıyısından aldı. Ekiplerin tespitlerine göre, şehirde son yılda yaşanan yangınların 2 bin tanesinin, ihmal ya da bilinçli ateş yakımı sonucu meydana geldiği belirlendi. Yangın ihbarlarının yanı sıra itfaiyeciler, bin 865’i hayvan kurtarma olmak üzere trafik, insan, su baskını ve ağaç devrilmesi olmak üzere 3 bin 469 kurtarma vakasına müdahale etti. Ekipler ayrıca 153 farklı intihar vakasına intikal ederek yardım eli bekleyen yüzlerce kişiyi ölümün kıyısından çekti. Kuzey sahillerinde güveni temsil eden ve turizm için büyük bir katkı sağlayan Cankurtaran Amirliği ekipleri ise sezon boyunca 470 kişiyi denizde dalgaların arasından çıkardı.