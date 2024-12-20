Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 2024 yılı içerisinde 2 bin 599 servis aracına yönelik denetim yapıldığı belirtildi.

Denetimlerler ilgili Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, “Okul çağındaki çocuklarımızın ve gençlerimizin huzur ve güven içerisinde yolculuk yapmalarını sağlamak, servis araçlarının karışabilecekleri trafik kazalarının önlenmesi ve taşımacılık faaliyetinin disiplin altında tutulmasını sağlamak amacıyla okul servis araçlarına yönelik denetim yapılmıştır. 2024 yılı içerisinde 2 bin 599 araç denetlenmiştir. Kural ihlali yapan 332 araca cezai işlem uygulanmıştır” ifadelerine yer verildi.