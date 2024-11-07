Hastaneye gidemeyen ihtiyaç sahibi yaşlı, engelli ve hasta vatandaşlar, tıbbi desteğinin yanında diş sağlığı hizmetlerine de evlerinden ulaşabiliyor. 2024 yılı içerisinde 101 evi ziyaret edilerek, 45 diş çekimi, 5 diş temizliği, 2 dolgu ve 7 protez işlemi gerçekleştirildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, Kepez ilçesindeki Sağlık Merkezi bünyesindeki Evde Sağlık Hizmeti ile engelli, yaşlı veya yatalak durumda olan ihtiyaç sahibi vatandaşın rutin tıbbi ihtiyaçlarını evlerinde karşılıyor. Doktorlar, hemşire, fizyoterapist ve bakım personeli tarafından hastalar evlerinde periyodik olarak ziyaret ediliyor.

Diş tedavisi yapılıyor

Vatandaşlar muayene edilerek enjeksiyon, sonda takılması, kan alımı, pansuman, şeker-tansiyon ölçümü ve diş muayeneleri gerçekleştiriliyor. Hastanede müdahale gerektiren bir durum söz konusu olduğunda ise hasta, nakil ambulansı ve hastane servis araçları ile sağlık kurumlarına sevki sağlanıyor. Evde sağlık hizmetleri kapsamında diş tedavisi de yapılıyor. Yaşlı ve engelli vatandaşların ayağına giden diş doktoru dolgu, diş çekimi, diş taşı temizleme gibi işlemleri yapabiliyor.

Evde Sağlık Hizmetlerinden faydalanan 62 yaşındaki Cemile İpdeş, diş problemi nedeniyle yemek yiyemediğini, gülümsemeyi bile unuttuğunu belirterek, “Dişlerimi kullanamadığım için ne çiğneyebiliyor ne de yemek yiyebiliyordum. Antalya Büyükşehir Belediyesi Sağlık Merkezi’ne başvurdum. Hemen ilgilendiler. Diş tedavim yapıldı, çürük olan dişlerim çekildi, dolgu yapıldı. Artık istediğim her şeyi rahat rahat yiyebiliyorum, gülebiliyorum” diye konuştu.

Düzenli tedavi alıyorum

56 yaşındaki doğuştan engelli Kadir Özer de diş problemleri yüzünden sağlıklı şekilde beslenemediğini söyleyerek, “Diş taşı birikimi ve ağız kokusu sorunum var. Büyükşehir’den doktorlar düzenli olarak evimize tedaviye geliyor. Bu tedaviler sonunda ileride daha rahat beslenebileceğim. Bu hizmetlerden çok memnunum” dedi.

Mobil ünit cihazı ile evde hizmet

Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Evde Sağlık Birimi’nde görevli Diş Hekimi Dilara Bölükbaşı, “Hastaneye gelemeyecek durumunda olan hastaların evlerine giderek diş tedavisi gerçekleştiriyoruz. Evde diş çekiminin aynı sırada mobil diş ünit cihazı ile de dolgu, diş taşı temizliği ve protez uyumlandırma işlemleri gerçekleştiriyoruz. Evde gerekli tüm önlemleri alabiliyoruz. Daha kapsamlı tedaviye ihtiyacı olan vatandaşları da ambulansla diş hastanelerine götürüp, tedavilerini gerçekleştiriyoruz. 2024 yılı içerisinde 101 evi ziyaret ederek, 45 diş çekimi, 5 diş temizliği, 2 dolgu ve 7 protez işlemi gerçekleştirdik” diye konuştu.