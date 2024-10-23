Kamu kurum ve kuruluşların yatırım ve faaliyetlerinin değerlendirildiği 2024 yılı dördüncü İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Vekili Ali Erdoğan başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik Konferans Salonunda gerçekleşen toplantıya, ilçe kaymakamları, ilçe ve belde belediye başkanları, yatırımcı bölge müdürleri, ildeki kamu kurum ve kuruluşların amirleri ile STK başkanları katıldı.

Yatırımların ve sosyo-ekonomik gelişmelerin izlenmesi, koordinasyonu, yerel ve bölgesel kalkınma bakımından değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda Vali Vekili Ali Erdoğan, Adıyaman’da 2024 yılının ilk dokuz ayını kapsayan 3. dönem itibarıyla, il merkezi ve yerel yönetim olarak 28 kamu kurum ve kuruluşunca 307 proje uygulandığını belirtti.

Erdoğan, “Bu projelerin toplam tutarı 89,6 milyar liradır. 2024 yılı programı 14,8 milyar lira olup, 2024 yılı III. dönemde bu projeler için 8 milyar lira harcama yapılarak yüzde 56,8’lik bir nakdi gerçekleşme sağlanmıştır. Proje bedeli 86 milyar lira olan bu işler için önceki yıllarda 18,6 milyar lira harcanmıştır. 2024 yılında ise 12,8 milyar lira ödenek kullandırılması öngörülmüş olup, 2024 yılı III. Dönem itibarıyla bu ödeneğin 7,6 milyar lirası harcanmıştır. Bu harcamayla ulaşılan nakdi gerçekleşme düzeyi yüzde 59,7’dir. Mahalli idarelerimizin ise programlarında bulunan 61 adet projenin bedeli 2,7 milyar liradır. Bu projeler için 2024 yılında 2 milyar lira ödenek kullandırılması öngörülmüş ve III. dönem itibarıyla 782 milyon lira harcama yapılarak yüzde 38,5’lik bir nakdi gerçekleşme sağlanmıştır. 2024 yılının III. Döneminde yapılan çalışmalar sonucunda toplam 307 adet projenin; 69 tanesi bitirilmiş, 160’ı devam etmekte, 72’si ihale, sözleşme ve proje aşamasında iken 6 proje ise tasfiye edilmiştir” diye konuştu.

Vali Vekili Ali Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, yatırımcı kurum ve kuruluşların bölge müdürleri ve temsilcileri tarafından devam eden projelerle ilgili sunum yapılması ve görüş alışverişinde bulunulmasının ardından sona erdi.