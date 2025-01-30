2024-YDUS 2. Dönem sınav sonuçlarının açıklanması sonrasında ÖSYM, söz konusu sınava ilişkin cevap kâğıtları ve aday cevaplarını da erişime açtı.ANKARA (İGFA) - ÖSYM, 15 Aralık 2024 tarihinde gerçekleştirilen 2024-YDUS 2. dönem sınavının değerlendirme işlemlerini tamamladı.

Sınavın sonuçlarının yanı sıra, adayların cevap kağıtları, yanıtları ve soruların doğru cevaplarını da erişime sunan ÖSYM, adaların 10 gün boyunca cevap kağıtlarını ve doğru yanıtların inceleyebileceğini duyurdu.

Adaylar, sınav sonuçları ve cevap kağıtlarına ÖSYM'nin internet sitesi olan https://ais.osym.gov.tr üzerinden, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ulaşabiliyor.