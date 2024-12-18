İspanyol ekibi Real Madrid, Meksika ekibi Pachuca’yı 3-0 mağlup ederek 2024 FIFA Kıtalararası Kupası’nın sahibi oldu.

FIFA Kıtalararası Kupa maçında Real Madrid ile Pachuca Katar’da bulunan Lusail Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. 37. dakikada Madrid, Mbappe’nin golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren İspanyol ekibi 53. dakikada Rodrygo ve 84. dakikada Vinicius’un penaltıdan attığı gollerle sahadan 3-0 galip ayrıldı ve kupayı müzesine götürdü.

Öte yandan milli oyuncu Arda GÜler, 88. dakikada Bellingham’ın yerine oyuna dahil oldu.