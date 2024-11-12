2024 Engelsiz Üniversite ödüllerinde Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yalnızbağ Yerleşkesi ve İlahiyat Fakültesi “Mekânda Erişebilirlik Ödülü” ile turuncu bayrak; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Meslek Yüksekokulu ve Tıp Fakültesi “Eğitimde Erişebilirlik Ödülü” ile yeşil bayrak ödüllerinin sahibi oldu. Eğitim Fakültesi ise “Sosyo-Kültürel Faaliyetler” kapsamında mavi bayrak ödülüne layık görüldü.

YÖK 2024 Engelsiz Üniversite ödüllerini kazanan Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi birimlerine bayrak ve belgeleri, Rektör Prof. Dr. Akın Levent tarafından Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adem Başıbüyük, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selahattin Yavuz, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsak Emin Aktepe, Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Adelet Özçiçek, Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Erdem Yavuz, Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Fatih Yavuz Ilgın, Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Kemal Volkan Özdokur ve Eczacılık Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Burçin Türkmenoğlu’na Senato Toplantı Salonu’nda düzenlenen törenle takdim edildi.