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Goller: Mateo Kovacic (dk. 21 ve 45+4) (Hırvatistan)

77. dakikada Andrej Kramaric’in sol ayağı ile yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kale diğerinin yanından auta çıktı.

70. dakikada Cengiz Ünder’in ceza sahasına girerken yaptığı vuruşta top kale direğinin yanından auta çıktı.

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu ikinci maçında A Milli Futbol Takımı, Bursa’da konuk ettiği Hırvatistan’a 2-0 mağlup oldu.

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