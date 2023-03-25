Bunlar da ilginizi çekebilir

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu ilk maçında A Milli Futbol Takımı deplasmanda Ermenistan ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1’lik eşitlikle sona erdi.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.