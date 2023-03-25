2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu ilk maçında A Milli Futbol Takımı deplasmanda Ermenistan ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1’lik eşitlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

10. dakikada ceza sahası içi sağ taraftan Hovhannisyan’ın içeriye çevirdiği topta Ozan Kabak’ın ters vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-0

27. dakikada Hakan Çalhanoğlu’nun sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Merih Demiral’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak Beglaryan’da kaldı.

35. dakikada sağ taraftan Onur Bulut’un pasında topu alan Orkun Kökçü ceza yayının sağından uzak köşeye yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

Stat: Vazgen

Hakemler: Sanchez Martinez xx, Raul Cabanero xx, Inigo Prieto xx

TFF 3.Lig: Belediye Derincespor: 1 - 52 Orduspor: 1 TFF 3.Lig: Belediye Derincespor: 1 - 52 Orduspor: 1

Ermenistan: Arsen Beglaryan xx, Kamo Hovhannisyan xx, Taron Voskanyan x (Mkrtchyan dk. 28 x), Varazdat Haroyan xx, Arutiunian xx, Nayair Tiknizyan xx, Uguchukwu Iwu xx, Eduard Spertsyan xx, Lucas Zelarayan xx, Noberto Briasco xx, Tigran Barseghyan xx

Yedekler: Zhirayr Margaryan, Erjanik Ghubasaryan, Khoren Bairamyan, Karen Muradyan, David Davidian, Vahan Bichakhchyan, Edgar Babayan, Sargis Adamyan

Teknik Direktör: Joaquin Caparros

Türkiye: Türkiye: Mert Günok xx, Ozan Kabak xx, Merih Demiral xx, Çağlar Söğüncü xx, Onur Bulut xx, Orkun Kökçü xx, Hakan Çalhanoğlu xx, Ferdi Kadıoğlu xx, Cengiz Ünder xx, Cenk Tosun xx, Enes Ünal xx

Yedekler: Altay Bayındır, Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Salih Özcan, Kerem Aktürkoğlu, İrfan Can Kahveci, Umut Nayir, Eren Elmalı, İsmail Yüksek, Samet Akaydın, Arda Güler, Cenk Özkaçar

Teknik Direktör: Stefan Kuntz

Goller: Hovhannisyan (dk. 10) (Ermanistan), Orkun Kökçü (dk. 35) (Türkiye)

Sarı kartlar: Onur Bulut, Merih Demiral (Türkiye), Mkrtchyan (Ermenistan)