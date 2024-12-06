ÖSYM, 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/3) sonuçlarını açıkladı. ÖSYM sınav sonuçlarıyla birlikte 2024-ALES/3 Sınavı cevap kâğıtları ve aday cevaplarını da erişeme açtı.ANKARA (İGFA) - ÖSYM,17 Kasım'da uygulanan 2024-ALES/3'ün değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adayların sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden vatandaşlık numaraları ve aday şifreleriyle erişebileceği duyuruldu.

ÖSYM ayrıca, sınav sonuçlarının açıklanması sonrasında 2024-ALES/3 Sınavına yönelik cevap kâğıtları ve aday cevaplarını da erişime açtı. Cevap kağıtları 10 gün süreyle erişime açık kalacağı bildirildi.