ÖSYM, 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/3)'na giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu.ANKARA (İGFA) - 17 Kasım 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’na (2024-ALES/3) başvuran adayların sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemlerinin tamamlandığı açıklandı.

ÖSYM tarafından yapılan duyuruda, adayların sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni an itibariyle T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden öğrenebileceğini duyurdu.

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ÖSYM duyurusunda ayrıca bir uyarıda da bulundu.

Duyuruda dikkat çeken uyarıda, "17 Kasım 2024 tarihinde uygulanacak 2024-ALES/3 sınavı için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır" denildi.

Kaynak: igf