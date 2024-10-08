Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) 2024-2025 Akademik Yılı Oryantasyon Programı, İÇDAŞ Kara Yusuf Kongre Merkezi’nde, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu, ÇOMÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Evren Karayel Gökkaya, Prof. Dr. H. Levent Dalyancı, Genel Sekreter V. Oğuz Ünal ile ÇOMÜ’lü akademisyenlerin, idarecilerin ve öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Öğrencilerin yoğun katılım gösterdiği oryantasyon programında Saygı Duruşunun ardından İstiklal Marşı ve ÇOMÜ Marşı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Müzik Bölümü Şef Öğr. Gör. Mete Gökçe yönetiminde Akademik Koro tarafından seslendirildi. Program; Öğrenci Temsilcisi Elif Damlasu Mermer’in, ÇOMÜ’de Kulüpler ve Sosyal Yaşam ile ilgili bilgilendirmeler yaptığı konuşmasının ardından ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu, "Burada, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nin yeni öğrencileri, paydaşları ve 2028 mezunlarımızla bir arada olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Yıllar önce kendi üniversite hayatımı başlatırken hissettiğim heyecanı sizlerle paylaşmanın heyecanını yaşıyorum. Hepinizi 2024-2025 akademik yılına ve üniversitenize en içten dileklerimle hoş geldiniz diyorum. Burada sadece bir üniversitenin öğrencisi değil, aynı zamanda Çanakkale Onsekiz Mart Üniversiteli oluyorsunuz. Bu, bir aidiyet, güven ve sorumluluk meselesidir. Sizler, geleceğinizi şekillendirmek üzere bu üniversiteyi seçtiniz. Bu nedenle sizleri ve ailelerinizi gönülden tebrik ediyorum. Biz hocalarınız olarak, bu güveni ciddiye alacak ve tüm imkanlarımızı, kabiliyetlerimizi ve kaynaklarımızı sizlere sunma taahhüdünde bulunuyoruz. Burada, karşılıklı bir sosyal sözleşme var. Hocalarınız size rehberlik edecek, sizler ise kendi sorumluluklarınızı taşıyacaksınız. Üniversite, yalnızca bilgi transferinin yapıldığı bir yer olmaktan öte; araştırmanın, çözüm üretmenin, inovasyonun merkezi olacaktır. Bugünden itibaren, bilgi transferinin ötesine geçerek, araştırma yapmayı, eleştirel düşünmeyi, çözüm üretmeyi ve inovasyonu öğrenmeye odaklanacaksınız. Aynı zamanda sanat, edebiyat, spor, münazara, tiyatro ve sosyal sorumluluk projeleri gibi alanlarda yer alarak kendinizi her yönüyle geliştirme fırsatına sahip olacaksınız. Unutmayın, üniversite hayatı yalnızca akademik başarı ile sınırlı değildir. Bu aktivitelerin her birine katılarak hem kariyerinizde hem de kişisel gelişiminizde önemli adımlar atabilirsiniz. Artık kendi kararlarınızı kendiniz verecek ve sonuçlarını üstleneceksiniz. Çünkü hayatta, özellikle üniversite sonrası dönemde, sizi yönlendiren ve kararlarınıza müdahale eden kimse olmayacak. Sadece size rehberlik edecek hocalarınız var; ancak kararları sizler vereceksiniz" dedi.

Rektör Erenoğlu’nun sunumu esnasında ÇOMÜ’nün resmi sosyal medya hesaplarından anketler yayımlandı ve Teams üzerinden ÇOMÜ’nün ilçelerde bulunan Meslek Yüksekokulları ile canlı bağlantı kuruldu.

ÇOMÜ Tanıtım Filminin izlenmesinin ardından Öğrenci Dekanı Prof. Dr. Bülent Güven, Sosyal Sorumluluk Proje Koordinatörü Doç. Dr. Hicran Özlem Ilgın, Spor Birliği Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Deniz Ünver, Erasmus Kurum Koordinatörü Arş. Gör. Dr. Ali Emrah Tokatlıoğlu ve Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Cansu Yılmaz tarafından sunumlar gerçekleştirildi.

Program, öğrencilere ikramla son buldu.