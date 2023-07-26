Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye Irak İş Konseyi Başkanı Halit Acar, 2023 yılının ilk yarısında Türkiye genelinden Irak’a toplam 5.6 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini ifade ederek Irak’ın Türkiye için en önemli pazarlar arasında yer aldığını sözlerine ekledi.

Türkiye’nin Irak’a yönelik 2023 yılının ilk altı aylık ihracat rakamlarını değerlendiren Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye Irak İş Konseyi Başkanı Halit Acar, her geçen gün iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştiğini ve ihracat rakamlarında yükselişin devam ettiğini ifade etti. Acar yaptığı yazılı açıklamada 2023 yılına büyük ümitlerle girildiğini belirterek, “2023 ihracatımız için olduğu kadar birçok konuda güzel umutlar barındıran bir yıl olarak başladı. Hedeflerimiz büyük, motivasyonumuz yüksekti. Asrın felaketi tam bu sırada hepimizi derinden sarstı. Kaybettiğimiz canlar için ağlarken, enkazlardan gelen seslere kilitlendi kulaklarımız. Acıları sarmaya çalıştık tüm enerji ve kaynaklarımızla. Kendimize gelmemiz zaman aldı ama toparlandık. Bu dönemden olumsuz etkilenen ihracat rakamlarımız ise yine de beklenenden daha yüksek seviyelerde gerçekleşti. Allah bu felaketin tekrarını göstermesin, yüce milletimiz daima bu topraklarda payidar olsun. Yaşanan felaketin ardından kısa sürede toparlanan sektörlerimiz, ülke ekonomisinin toparlanmasına da katkı sağlarken devamlı ihracat için her zamankinden daha fazla çalışarak 2023 yılının ilk yarısının başarıyla tamamlanmasında önemli etken oldu” dedi.

"Irak Türkiye’nin en önemli pazarlarından birisidir"

Türkiye’den Irak’a 2023 yılının ilk yarısında 5,6 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini de sözlerine ekleyen Başkan Halit Acar, Türkiye’nin en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülkeler arasında Irak’ın beşinci sırada yer aldığını belirtti. Acar, “Irak ülkemiz için önemli ve büyük bir pazardır. 2023 yılının ilk altı aylık diliminde Türkiye’den Irak’a toplam 5,6 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirilmiştir. Irak’a en fazla ihracat yapan illerimiz ise İstanbul, Gaziantep, Mardin, Mersin ve Ankara’dır. Ülkemizden 2022 yılının ilk altı ayında yapılan ihracat tutarı 6,3 milyar dolar olup 2023 yılında bu rakam 5,6 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Elbette bu kısmi gerilemede Türkiye’nin yaşadığı asrın felaketi en önemli unsur olurken, global ekonomik krizlerin de etkisi büyüktür. 2023 yılının ikinci altı ayında bu rakamların hızla normale döneceğine inanıyoruz. İki ülke arasında ki siyasi ve ticari ilişkilerin her geçen gün daha da iyiye gittiği bir ortamda ihracatımızın artmaması için hiçbir neden yok” diye konuştu.