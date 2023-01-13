Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, 2023 yılının ilk Umre kafilesini Cedidiye Camii’nde kılınan sabah namazına müteakip kutsal topraklara uğurladı. Çok sayıda vatandaşın katıldığı uğurlama töreninde duygusal anlar yaşandı.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, 2023 yılının ilk Umre kafilesini Cedidiye Camii’nde kılınan sabah namazına müteakip kutsal topraklara uğurladı. Çok sayıda vatandaşın katıldığı uğurlama töreninde duygusal anlar yaşandı.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Müftü Osman Aydın’ın daveti üzerine 2023 yılında Düzce’den kutsal topraklara giden ilk Umre kafilesini uğurlamak üzere Cedidiye Camii’ne gitti. Sabah saatlerinde meydanda vatandaşlarla buluşan Başkan Özlü, namazı Umre yolcuları ve aileleri ile birlikte kıldı. Başkan Özlü, vatandaşlarla sohbet ederek heyecanlarına ortak olurken diğer yandan ailelerin ve yolcuların heyecanı gözlerinden okundu.

Başkan Özlü Umre’ye gidenlerden dua istedi ve “Sabah namazına müteakip umreci arkadaşlarımızı yolcu edeceğiz. İl Müftümüz sizde gelir misiniz dedi, ben de memnuniyetle geleceğimi söyledim. Bu sabah sizlerle beraberiz. Umrenizi Allah kabul etsin. Hem kendiniz için hem Düzce için hem de ülkemiz için orada dua edin. Allah dualarınızı kabul etsin. Allah umrenizi kabul etsin. Bakın karşıda çok güzel bir söz var; sanıyorum Kastamonulu Şabanî Hazretlerinin bir sözü; gidişiniz güle güle olsun, gelişiniz güle güle olsun, her işiniz güle güle olsun” dedi.

Edilen duanın ardından Umre yolcuları kutsal topraklara doğru yola çıkarken aileleri gözyaşlarını tutamadı. Başkan Özlü, geride kalan aile fertlerini teselli ederek “Bu güzel Cuma sabahında güzel bir yolculuğa şahitlik ettik. İnşallah bu güzel duyguyu sizler de yaşarsınız. Allah onların ibadetlerini, sizlerin de burada yaptığı ibadetleri kabul etsin. Cuma’mız mübarek olsun” dedi.