Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Gültekin Atalan, 2023 yılının ilk çeyreğinde toplam 5 bin 152 adet hasta kabul ettiklerini söyleyerek, “2023 yılının ilk çeyreğinde 2022 yılına göre büyükbaş hastalarda çok ciddi düşüş var” dedi.

2023’ün ilk çeyreğinde toplan 5 bin 512 hasta kabul ettiklerini söyleyen ERÜ Hayvan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Gültekin Atalan, “2023 yılının ilk çeyreğinde hastanemize gelen hasta sayısı genel olarak sayısal bazda 5 bin 152 adet ve bunlar genelde büyükbaş ve pet hayvanlarından oluşmaktadır. Bu çerçevede genel olarak değerlendirdiğimizde iç hastalıkları hastası sayımız 2 bin 652, cerrahi hastamız bin 340, acil hastalar 904 ve doğum hasta sayısı 194 adet olarak kayda geçmiş. Hayvan türlerine göre bu sayıyı analiz etmemiz gerekirse 3 bin 293 adet kedi, bin 339 adet köpek, 199 adet buzağı, 157 adet kanatlı, 41 sığır ve 61 koyun olarak yine kayıtlarda görünmekte” dedi.

Prof. Dr. Atalan, 2022 yılına göre büyükbaş hasta sayısında çok ciddi bir düşüş olduğunu söyleyerek, “Geçen yıl aynı döneme göre bu sayıları karşılaştırdığımızda, bu yıl kedi ve köpek hasta sayımızda ciddi bir değişiklik yokken, büyükbaş hayvan sayımızda ise ciddi oranda bir düşüş var. Bunun muhtemel sebepleri olarak ilaç, tıbbi sarf malzemelerin maliyet artışı gösterilebilir ve bu da hem pet hayvan sayısındaki artışın olmamasını hem de büyükbaş hayvan sayımızın ciddi oranda düşmesini sebep olmuştur. Büyükbaş hayvan sayısındaki düşüşlerin başka bir nedeni ise yapılan araştırmalara göre ineklerin kesime gitmesi ve yine maliyet artışları olarak bize de yansıtılmıştır. Rakamları önceki yıllarla karşılaştırdığımızda Kayseri genelinde pandemiyle başlayan pet hayvan sayısındaki artış sabit kalsa da halkımızın hayvan sevgisinde muazzam bir artış olduğunu görüyoruz. En küçük bir sağlık probleminde bile insanların can dostlarının tedavilerini yaptırdığını, ilgi ve alakanın arttığını ve bir uzman hekim arayışında olduklarına şahit oluyoruz. Hayvan sevgisinin iyi düzeyde olduğunu kişilerin tedavisi güç hastalıklarda bile sonuna kadar yanlarında beklediklerini, onlardan ayrılmadıklarını söyleyebiliriz. Hayvanlar bizlerin can dostudur. Onların her türlü bakım ve tedavilerini bizler yapmakla görevliyiz. Onların da bu yönde hasta sahipleri tarafından ihmal edilmemelerini istiyoruz” ifadelerini kullandı.