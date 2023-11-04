Eskişehir’de jandarma ekiplerinin 2023’ün ilk 10 ayında gerçekleştirdiği trafik denetimlerinde bin 752 kişiye emniyet kemeri takmadığı gerekçesiyle para cezası yazıldı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler tarafından sorumluluk bölgelerindeki trafik denetimleri yıl boyu gerçekleştirildi. 2023’ün ilk 10 ayında yapılan trafik denetimlerinde, emniyet kemeri takmadığı belirlenen bin 752 kişiye para cezası uygulandı. Bahse konu para cezalarının 736’sı otomobil, 649’u kamyonet, 290’ı çekici ve kamyon, 65’i otobüs ve minibüs içerisinde araç sürücüsü ve yolcu konumunda olan kişilere uygulandı.