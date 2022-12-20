İlçeye binlerce metrekare yeşil alan kazandıran Altıeylül Belediyesi, bu alanların her zaman yeşil kalması ve sağlıklı bir şekilde büyümeleri için yoğun mesai harcıyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçe genelinde yer alan parklarda bakım, onarım ve çevre düzenleme çalışmalarını sürdürüyor. Bunun yanında özellikle son 3 yılda ilçeye 33 adet park, 88 adet çocuk oyun grubu kazandırıldı. Böylece ilçede 2014 yılı öncesine göre son 7 yılda yapılanlarla birlikte kişi başına düşen yeşil alan miktarı 2 katına çıkarıldı.

İlçeye binlerce metrekare yeşil alan kazandıran Altıeylül Belediyesi, bu alanların her zaman yeşil kalması ve sağlıklı bir şekilde büyümeleri için yoğun mesai harcıyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçe genelinde yer alan parklarda bakım, onarım ve çevre düzenleme çalışmalarını sürdürüyor. Bunun yanında özellikle son 3 yılda ilçeye 33 adet park, 88 adet çocuk oyun grubu kazandırıldı. Böylece ilçede 2014 yılı öncesine göre son 7 yılda yapılanlarla birlikte kişi başına düşen yeşil alan miktarı 2 katına çıkarıldı.

‘‘Yeşil alanlarımızın daha yeşil kalması için büyük bir mücadele ortaya koyuyoruz’’

Çevrenin korunmasına ve yeşil alanlara büyük önem verdiklerini belirten Başkan Hasan Avcı; ‘‘Hemşehrilerimizin Park ve yeşil alanlarda sağlıklı bir şekilde dinlenebilmeleri için ekiplerimiz çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yeşil alanlarımızın daha yeşil kalması için büyük bir mücadele ortaya koyuyoruz."

Daha yeşil bir Altıeylül

2023 yılının ana temasının “Daha Yeşil Bir Altıeylül” olduğunu söyleyen Başkan Avcı: “2014 yılı öncesine göre son 7 yılda yeşil alan oranımız yüzde 76, son 3 yılda ise yüzde 41 arttırılmış olup, son 7 yılda 166 bin metrekare, son 3 yılda 90 bin metrekare yeşil alanı ilçemize kazandırarak Alteylül’ümüzde ki kişi başına düşen yeşil alan miktarını iki katına çıkarmış olduk. 2023 yılında da çalışmalarımızı artırarak daha yeşil bir Altıeylül için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.