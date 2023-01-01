Yeni yılın ilk gününde hava sıcaklığının 18 derecede seyrettiği Muğla’nın Ula ilçesinde vatandaşlar denize girdi.

Yeni yılın ilk gününde hava sıcaklığının 18 derecede seyrettiği Muğla’nın Ula ilçesinde vatandaşlar denize girdi.

Geçtiğimiz yıl Ocak ayında kar ile mücadele eden Muğla’da bu yıl sıcak hava hakim. Hava sıcaklığının sahil kesimlerinde 20 derecenin üstüne çıkması nedeniyle vatandaşlar 2023 yılının ilk tatilini deniz ve sahil kenarında değerlendiriyor.

’Sakin Kent’ unvanlı Ula’nın Akyaka Mahallesi sahili günübirlik tatilcilerin akınına uğradı. Öğle saatlerinde işletmelerin sahil kenarındaki masalarının tamamı dolarken, çocuklar deniz keyfi yaşadı. Vatandaşlar da 2023 yılının ilk deniz keyfinin tadını çıkardı. Sahil kenarına yerleştirilen masa ve sandalyeler tamamen dolarken, Ocak ayının ilk gününün güneş keyfini çıkaran vatandaşlar yeni yılı sahilde karşılamanın mutluluğunu yaşadılar.

Azmak turları devam ediyor

Akyaka’ya günübirlik tatil için İzmir, Aydın ve Denizli illerinden gelen vatandaşlar sahilde güneşin keyfini yaşarken, diğer taraftan Kadın Azmağında tekne turuna da çıkıyor. Tekne turuna Türkiye’nin birçok bölgesinden rağbet olması dikkat çekiyor. Azmak kenarındaki tüm balık lokantalarının doluluğu dikkat çekti.

Akyaka Kadın Azmağında tekne turu düzenleyen Şadi Durmaz, “Muğlalı olmaktan çok şanslı biriyim. Yazdan kalma günler yaşıyoruz ama pek de iyi değil. Yağmur yok, su yok. Yeni yıl olması nedeniyle biraz hareketlilik var. Bu anlamda mutluyuz. 2023 yılının ilk günü. Onun bir hareketliliği var. Ama yağmur olmaması bunlar bizim için dezavantaj. Hayırlı ve güzel bir yıl diliyorum ülkemize” dedi.

Kars’tan Muğla’ya gelen ve tekne turuna çıkan bir vatandaş ise, “Kar yok, büyük bir kuraklık var. Kars’tan geliyoruz. Yaz sezonu yaşıyoruz maalesef. Her tarafta kuraklık var. İnşallah güzel bir yağmur yağar. İlk defa Muğla’ya geliyorum. Doğa harikası bir yer. Mükemmel. Memleketimizin her tarafı güzel böyle. 2023 memleketime hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

İzmir’den gelen ve denize giren vatandaşlar ise şöyle konuştu:

“Denize girdik, bayağı güzel oldu. Güzel bir yıl olacak gibi hissediyoruz ailecek. Denize girmek de bunun bir nevi fragmanı oldu diyebilirim. Ocak ayında denize girdik mi bilmiyorum. Bir de 1 Ocak’ta girmek, 2023’ün ilk gününde girebilmek gerçekten güzel oldu.”

“Çok mutluyuz. 1 Ocak 2023 bugün. İzmir’de yaşıyoruz ve İzmir’den geliyoruz. Çok soğuk da değil. Tabi iklimsel değişiklikler düşündürmüyor değil insanları. Amerika’da bir arkadaşım var. Noel tatili için gitti. O soğutan ve buzdan muzdarip, biz burada denize girdik çocuklarım ve eşim ile birlikte. Çok güzel bir tatil geçirdik. Dün de güzeldi ama bugün daha güzel. Tüm ülkemize, cennet vatana ve burada, memleketimizde yaşayan tüm insanlara sağlık, mutluluk, huzur ve barış diliyorum. Bu güzel memleketin kıymetinin bilinmesini diliyorum.”