Spor Toto 1. Lig takımlarından Samsunspor, Süper Lig ve 1. Lig takımları arasında 2023 yılında resmi müsabakalarda maç kaybetmeyen tek takım olarak dikkat çekti. Samsunspor, 2023’teki 11 maçta 10 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

20 maçlık namağlup serisi ile Türkiye’nin en profesyonel ilk 2 ligi arasında bu sezonki en uzun namağlup serisini yakalayan Samsunspor, bu karşılaşmaların 15’ini kazanırken, 5’inde ise berabere kaldı. Ligde son mağlubiyetini 15 Ekim 2022’de Altınordu deplasmanında 2-1 kaybederek alan Samsunspor, bu maçtan sonra çıktığı 20 maçın hiçbirini kaybetmedi. Ayrıca Samsunspor, 2023 yılında oynadığı 11 maçın 10’unu kazanırken, 1 maçtan ise beraberlikle ayrıldı.

Fatih Karagümrük kupada kaybetti

Süper Lig’de mücadele eden takımlardan Fatih Karagümrük hariç tamamı 2023 yılında mağlubiyet yaşadı. Tüm takımlar 2023’te ligde en az 1 kez mağlubiyet yaşarken, Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, 2023’te ligde oynadığı 10 maçta hiç mağlubiyet almasa da 18 Ocak 2023’te Türkiye Kupası Son 16 Turunda Başakşehir’e penaltılarla 5-3 mağlup olarak kupadan elenmişti.

Rekor 25 maç

Samsunspor’un yakın geçmişteki en uzun namağlup serisi 1984-1985 sezonunda 25 maç olarak dikkat çekiyor. O dönem Teknik Direktör Fethi Demircan’ın çalıştırdığı Samsunspor, 1. Lig’de Süper Lig mücadelesi verdiği sezonda toplam 25 maç kaybetmeyerek Süper Lig’e çıkma başarısı göstermişti.

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Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu yönetimindeki Samsunspor, ligde kalan 7 haftada mağlubiyet yaşamazsa kendisine ait olan namağlup rekorunu kıracak.

Samsunspor, TFF 1. Lig’in 31. hafta mücadelesinde 7 Nisan Cuma günü saat 20.30’da Gürsel Aksel Stadyumu’nda Göztepe ile karşılaşacak.