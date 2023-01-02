Tokat’ta yeni yılın ilk iş günü defterdarlığa giderek vergi borcunu ödeyen mükellef beklemediği sürprizle şaşkınlık yaşadı.

Tokat’ta yeni yılın ilk iş günü defterdarlığa giderek vergi borcunu ödeyen mükellef beklemediği sürprizle şaşkınlık yaşadı.

Tokat Defterdarlığına sabah saatlerinde giden Mükellef Mustafa Güler Çoban, vezneden sıra aldı. İlk işlem için numarası için sıra geldiğinde vezneye yönelen Çoban, alkışlarla karşılandı. Kısa süre şaşkınlık yaşayan Çoban’a, Tokat Defterdarı Aliaddin Karpınar, esnafı duyarlılığından dolayı tebrik ederek çeşitli hediyeler takdim etti. Defterdar Karpınar, yılın ilk günü vergi ödemesi yapan esnafı ödüllendirmek istediklerini belirterek, “Vergi gönüllük ilkesi dahilinde ödeme gayreti işinde olan tüm vergi mükelleflerimize bu vesile ile şükranlarını sunarım. Mükelleflerimize 2023 yılında bol kazançlar dilerim. Türkiye Yüzyılı hedefi olan devletimizi daha ileriye götürmek için hep birlikte daha fazla çalışma gayretindeyiz” dedi.